StarWars по-корейськи: лазерна зброя захищатиме Південну Корею від дронів КНДР

Південна Корея розгорне лазерну зброю для знищення північнокорейських безпілотників вже цього року. Таким чином вона стане першою країною у світі, яка розгорне та використовуватиме таку зброю в армії. Південна Корея назвала свою лазерну програму «проєктом StarWars».

Лазерна зброя для знищення безпілотників розроблена південнокорейськими військовими спільно з Hanwha Aerospace. Вона ефективна та дешева у використанні. Один постріл з неї коштує близько $1,45. Ще до її переваг відносять тиху роботу та непомітність.

«Наша країна стає першою країною у світі, яка розгортає та використовує лазерну зброю, і можливості нашої армії реагувати на провокації безпілотників Північної Кореї будуть ще більше зміцнюватися», – заявили в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA).

Лазерна зброя збиває БПЛА в польоті, спалюючи двигуни або інше електрообладнання променями світла протягом 10-20 секунд, пояснив на брифінгу речник DAPA.

Нагадаємо, бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років завершилися перемир’ям, а не мирним договором, а також створенням демілітаризованої зони між двома Кореями. Північна та Південна Кореї періодично порушують перемир’я, яке регулює їхній спільний кордон, відправляючи безпілотники у повітряний простір одна одної. У грудні минулого року 5 північнокорейських безпілотників перелетіли на територію Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні гелікоптери у спробі знищити їх.

Джерело: reuters