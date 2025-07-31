banner
Новини Технології 31.07.2025 comment views icon

Стіни поглинають CO₂ та стають міцнішими, — стартап створив нову цеглу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Стіни поглинають CO₂ та стають міцнішими, — стартап створив нову цеглу
earth4Earth

Британський стартап earth4Earth (e4E), що спеціалізується на виготовленні екоматеріалів, створив цеглу, здатну ефективно вловлювати та зберігати CO₂.

Завдяки технології безпосереднього вловлювання повітря ця цегла здатна вилучати CO₂ та перетворювати будівлі на поглиначі вуглецю. Перша партія цегли вже готова до використання на території Великої Британії і наразі вже використовується у низці пілотних проєктів.

Цегла виготовляється з вилученого грунту, який у іншому випадку був би викинутий на сміттєзвалище. У процесі створення зв’язуючих речовин виділяється велика кількість CO₂, однак у e4E розробили унікальну технологію, яка скорочує обсяги цих викидів.

«Як і більшість традиційних в’яжучих речовин, наша виготовлена на основі вапна. Вапно зазвичай одержують шляхом нагрівання вапняку при температурі близько 1000 °C. Традиційне виробництво супроводжується викидами CO₂ як за рахунок розкладання сировини, так і за рахунок спалювання викопного палива, необхідного для досягнення необхідних високих температур. Ми розробили унікальний процес виробництва вапна, який можна здійснювати за кімнатної температури. Весь вуглець, що утворюється при виробництві в’язкої речовини, також постійно зберігається у твердому вигляді, а не викидається в атмосферу», — пояснює співзасновник earth4Earth, професор Теодор Ханейн. 

Сполучна речовина, яка використовується під час виготовлення цегли, вловлює та утримує атмосферний CO₂ за рахунок реакції карбонізації. До того ж поглинання вуглецю додатково покращує властивості матеріалів. 

У e4E розробили лінійку продукції для задовільнення різних потреб. Наприклад, цегла N10, N20 і N30 містить 10%, 20% і 30% сполучного E4E. Рівень поглинання вуглецю збільшується із збільшенням цього вмісту.

«У майбутньому ми плануємо розробляти інші види цегли та матеріалів з використанням сполучної e4E. Ми хочемо запропонувати практичні рішення для декарбонізації будівельної галузі та впевнені, що високоякісні матеріали з цілою низкою екологічних характеристик дозволять нам це зробити», — зазначає директор і співзасновник e4E Лей Чжан. 

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
Річний звіт Ubisoft: «Монетизація в преміальних іграх робить ігровий досвід цікавішим»
Перекупи все? «Укрзалізниця» тестує верифікацію через «Дію» під час придбання квитків
Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг
Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається
Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі
Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу
Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»
Легендарний рожевий Cadillac від Mary Kay став електричним — модель OPTIQ отримають найуспішніші продавчині
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Sony анонсувала FlexStrike — перший офіційний контролер PlayStation для файтингів
Кожен підробляє кожного: Сем Альтман з OpenAI попереджає про кризу шахрайства з застосуванням ШІ
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
AMD офіційно представила Threadripper PRO 9995 WX з 96 ядрами за $11700
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent
«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати