Стіни поглинають CO₂ та стають міцнішими, — стартап створив нову цеглу

earth4Earth

Британський стартап earth4Earth (e4E), що спеціалізується на виготовленні екоматеріалів, створив цеглу, здатну ефективно вловлювати та зберігати CO₂.

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Завдяки технології безпосереднього вловлювання повітря ця цегла здатна вилучати CO₂ та перетворювати будівлі на поглиначі вуглецю. Перша партія цегли вже готова до використання на території Великої Британії і наразі вже використовується у низці пілотних проєктів.

Цегла виготовляється з вилученого грунту, який у іншому випадку був би викинутий на сміттєзвалище. У процесі створення зв’язуючих речовин виділяється велика кількість CO₂, однак у e4E розробили унікальну технологію, яка скорочує обсяги цих викидів.

«Як і більшість традиційних в’яжучих речовин, наша виготовлена на основі вапна. Вапно зазвичай одержують шляхом нагрівання вапняку при температурі близько 1000 °C. Традиційне виробництво супроводжується викидами CO₂ як за рахунок розкладання сировини, так і за рахунок спалювання викопного палива, необхідного для досягнення необхідних високих температур. Ми розробили унікальний процес виробництва вапна, який можна здійснювати за кімнатної температури. Весь вуглець, що утворюється при виробництві в’язкої речовини, також постійно зберігається у твердому вигляді, а не викидається в атмосферу», — пояснює співзасновник earth4Earth, професор Теодор Ханейн.

Сполучна речовина, яка використовується під час виготовлення цегли, вловлює та утримує атмосферний CO₂ за рахунок реакції карбонізації. До того ж поглинання вуглецю додатково покращує властивості матеріалів.

У e4E розробили лінійку продукції для задовільнення різних потреб. Наприклад, цегла N10, N20 і N30 містить 10%, 20% і 30% сполучного E4E. Рівень поглинання вуглецю збільшується із збільшенням цього вмісту.

«У майбутньому ми плануємо розробляти інші види цегли та матеріалів з використанням сполучної e4E. Ми хочемо запропонувати практичні рішення для декарбонізації будівельної галузі та впевнені, що високоякісні матеріали з цілою низкою екологічних характеристик дозволять нам це зробити», — зазначає директор і співзасновник e4E Лей Чжан.

Джерело: Interesting Engineering