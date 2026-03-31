Новини Технології 31.03.2026

Stairway to Heaven: у Китаї відкрили найбільший у світі зовнішній ескалатор

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Photo: China News Service / YouTube / Elevator World

Китай офіційно відкрив ескалатор завдовжки понад півмилі, що простягається вгору в гористому місті муніципалітету Чунцін. Ескалатор отримав назву “Богиня” — і справді прагне до відповідно небесних висот.


Ця неабияка архітектурна споруда пронизує центр міста Ушань: вона починається біля підніжжя крутого схилу та піднімається прямо в небо, якого, здається, ось-ось торкнеться. Відеозаписи цього дива, хоч і вражаючі, з трудом передають його справжній масштаб. З одного кінця до іншого підйом займає майже 21 хвилину, повідомляє Financial Times. Майже напевно це найбільша подібна споруда у світі.

“Наскільки мені відомо, по всій країні немає жодного схожого проєкту — ні такого, що перевершував би наш, ні рівного йому, ні такого, що будується, ні такого, що вже розпочато. Це перший у своєму роді”, — розповів FT Хуан Вей, керівник проєктної групи та інженер China Railway Eryuan Engineering Group.

“Богиня” — не суцільний безперервний ланцюг повільно рухомих платформ: система складається з приблизно двох десятків окремих ескалаторів і ліфтів, однак усі вони є частиною єдиної системи та платформи.

Photo: Futurism / Future Publishing / Getty Images

Самі ескалаторні сходи виготовила швейцарська компанія Schindler на заводі на півночі Шанхаю. Китайське відділення компанії поставило близько 1 400 ескалаторів для метрополітену Чунціна.

Споруда вже користується популярністю — і це в місті, де ще з 1990-х років стоїть культовий ескалатор Crown. За даними видання, щодня ескалатор “Богиня” в Ушані використовують близько 9 000 осіб, сплачуючи приблизно $0,43 за годину їзди в одному напрямку. За словами офіційного представника, під час Свята весни минулого місяця ним скористалися 450 000 людей.

“Сподіваюсь, що моє рідне місто також встановить щось подібне. Ходити пішки досить втомливо”, — сказав FT 44-річний Се Хунмін, який приїхав із сусіднього сільського поселення.

Ескалатор став справжньою підмогою для численних бангбан-менів міста — носіїв, які переносять товари на бамбукових жердинах і мотузках або тягнуть на спині громіздкі картонні коробки.

“У 1990-х роках лише в районі Юйчжун налічувалися, мабуть, десятки тисяч носіїв. Раніше не було ліфтів, і це було вкрай незручно”, — розповів FT 60-річний Жань Гуанхуей, користуючись ескалатором, щоб занести сумки з бюстгальтерами в сусідній торговий центр.

У цифрах масштаб “Богині” вражає ще більше: 905 метрів у довжину, перепад висот — 242,14 метра, що порівнянно з 80-поверховим хмарочосом. Система складається з 21 ескалатора, 8 ліфтів, 4 рухомих доріжок, 2 пішохідних мостів і 2 естакад — усе це з’єднане в єдиний маршрут, що обгинає гірський схил. До відкриття “Богині” жителі верхніх кварталів витрачали на спуск до річки щонайменше годину: тепер та сама дорога займає 20 хвилин.

Photo: Zfcxjw.cq.gov.cn

Чунцін загалом є містом інфраструктурних рекордів і нестандартних рішень, продиктованих рельєфом. Тут розташована найглибша у світі станція метро, а міська монорейка прямо проходить крізь 19-поверховий житловий будинок на станції Лічжиба — один із найвідоміших архітектурних курйозів Китаю. Система “Богиня” вписується в цю логіку: місто не вирівнює гори, а навпаки — обладнує їх, перетворюючи крутизну на частину міської інфраструктури.

Photo: DomusWeb

Попередній рекордсмен Чунціна — ескалатор Crown довжиною 112 метрів і висотою підйому 53 метри, збудований ще у 1990-х, — за обома показниками у кілька разів поступається “Богині”.

Скляні панелі вздовж усього маршруту нового ескалатора не лише захищають від непогоди, а й відкривають краєвиди на ущелину Ву та пейзажі Трьох Ущелин, перетворюючи звичайну поїздку на справжню оглядову екскурсію.

Джерело: Futurism

