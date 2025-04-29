Працює від Сонця і без викидів: вчені створили «екореактор» для перетворення CO₂ на паливо

University of Cambridge

Розділ Технології виходить за підтримки

Науковці з Кембриджського університету розробили реактор, що працює на сонячній енергії та вловлює CO₂ просто з повітря, перетворюючи його на синтез-газ.

Цей синтез-газ являє собою суміш водню та оксиду вуглецю. Він може використовуватись як ключовий інгредієнт для виробництва палива, хімікатів та ліків. На відміну від традиційних методів вловлювання CO₂ та зберігання його глибоко під землею, новий реактор працює виключно на сонячній енергії і пропонує екологічну та прибуткову альтернативу.

«Що, якщо замість закачувати вуглекислий газ під землю, ми зробимо з нього щось корисне? CO₂ — шкідливий парниковий газ, але його також можна перетворити на корисні хімікати, не сприяючи глобальному потеплінню. Якби ми виробляли ці пристрої у великих масштабах, вони могли б вирішити одразу дві проблеми: видалити CO₂ з атмосфери та створити чисту альтернативу викопному паливу», — зазначає один з провідних авторів дослідження доктор Саян Кар.

Реактор складається з системи зі спеціальними фільтрами, які вночі вловлюють CO₂ з повітря. Вдень сонячне світло нагріває вловлений вуглекислий газ, поглинаючи інфрачервоне випромінювання. У той же час напівпровідниковий порошок абсорбує ультрафіолетове випромінювання, запускаючи хімічну реакцію, що перетворює CO₂ на газ. Дзеркало на реакторі концентрує сонячне світло, підвищуючи ефективність процесу.

За словами керівника дослідження, професора Ервіна Райснера, ця технологія має великі переваги перед традиційними методами вловлювання і зберігання CO₂ . Науковець зазначає, що методи вловлювання і зберігання вуглекислого газу не тільки дорогі та енерговитратні, вони також слугують виправданням для подальшого спалювання викопного палива.

Наразі вчені працюють над перетворенням синтез-газу на рідке паливо, яке можна буде використовувати для автомобілів, літаків та інших транспортних засобів без викидів додаткового CO₂ в атмосферу. Особливо перспективним вчені вважають поширення використання такого типу реактора приватними особами, що теоретично дозволить окремим особам генерувати власне паливо.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: ZME Science

Розділ Технології виходить за підтримки

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