Стівен Спілберг зніме фільм про НЛО, а Мартін Скорсезе — байопік про Френка Сінатру з Ді Капріо, і не тільки

Поважний вік не заважає справді талановитим режисерам здобувати успіху, а потім братися за нові проєкти. Variety розповідає про майбутні фільми від ветеранів кіноіндустрії.

Скорсезе

Після 10 номінацій на «Оскар» торішньої кримінальної стрічки «Вбивці квіткової повні» 81-річний Мартін Скорсезе планує кілька наступних проєктів. Він хоче зняти два фільми один за одним: перший про Ісуса, а другий – біографічний фільм про Френка Сінатру.

Оскароносний режисер збирається обійти студійну систему та самостійно фінансувати «Життя Ісуса», засноване на книзі Сюсаку Ендо 1973 року. Він застосував той самий підхід у драмі 2016 року «Мовчання» (яка також була екранізацією роману Ендо). Скорсезе хотів би возз’єднатися із зіркою «Мовчання» Ендрю Гарфілдом для проєкту «Ісус», хоча незрозуміло, виконуватиме актор головну роль чи гратиме одного з учнів. Очікується, що виробництво розпочнеться пізніше цього року, а знімання пройдуть в Ізраїлі, Італії та Єгипті. Фільмування в Ізраїлі може виявитися серйозною проблемою, оскільки країна перебуває у стані війни з ХАМАС.

Проєкт «Сінатра» також може зіткнутися з деякими проблемами: донька легендарного співака Тіна Сінатра контролює маєток свого батька та ще не дала своєї згоди на фільм. Але це не завадило Скорсезе зібрати потужний акторський склад, у якому Леонардо Ді Капріо зіграє самого співака, а Дженніфер Лоуренс — його другу дружину, актрису Аву Гарднер. Саме Гарднер завадила шлюбу Сінатри з Ненсі Барбато, матір’ю Тіни.

Спілберг

Також на обрії співпраця Скорсезе зі Стівеном Спілбергом над серіалом «Мис страху» для Apple TV+. Дві легенди виступатимуть виконавчими продюсерами проєкту, заснованого на фільмах Universal 1991 та 1962 років.

77-річний Спілберг, режисер «Близьких контактів третього ступеня», працює над своїм наступним проєктом, фільмом про НЛО, сценарій якого пише Девід Кепп. Про цю стрічку відомо дуже мало, але підтверджено, що науково-фантастичний фільм заснований на оригінальній ідеї Спілберга. Подробиці історії, акторського складу, сюжет, назва та дата виходу наразі невідомі.

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Іствуд

93-річний Клінт Іствуд щойно завершив постпродакшн фільму «Присяжний № 2». Інсайдери кажуть, що компанія Warner Bros. у захваті від ролі Ніколаса Холта стрічці про присяжного у справі про вбивство, який усвідомлює, що він може бути винним у смерті жертви. Повідомляють, що раніше кілька студій відмовилися від ризикованого та малобюджетного проєкту.

«Іствуд — прадід геріатричного покоління, — жартує 77-річний режисер Пол Шредер. — Але був хлопець із Португалії, Мануель де Олівейра, який працював до 104 років [режисер помер у 2015 році у віці 106 років]. Тож у Клінта все ще є можливість наздогнати його».