Студія Playdead (розробник Limbo та Inside) показала нові концепт-арти свого загадкового третього проєкта

Минуло понад 7 років відтоді, як студія Playdead (розробник Limbo та Inside) почала натякати на свій таємничий третій проєкт. І ось тепер, після деякої перерви, компанія поділилася кількома новими концепт-артами, підтверджуючи тим самим, що роботи над грою продовжуються.

Першим загадковим концепт-артом своєї третьої гри розробник поділився у 2017 році – приблизно через 6 місяців після релізу Inside, яка отримала схвальні відгуки критиків. У той час студія підтвердила, що триває робота над її «наступною пригодою», а супровідне зображення вказує на самотню пригоду з науково-фантастичним відтінком. Відтоді розробник інколи публікував окремі концепт-арти. Усі вони нібито вказували на пригоду, у якій самотній космічний мандрівник блукає безлюдною планетою, усіяною покинутою технікою. Все, що вдалося дізнатися про новий проєкт за весь цей час, так це те, що майбутня гра ─ «науково-фантастична пригода від третьої особи у віддаленому куточку Всесвіту».

Наразі студія Playdead публікує значну кількість вакансій (від VFX-художника до технічного директора) та розміщує інформацію про свою сторінку вакансій у соціальних мережах, супроводжуючи її новим концепт-артом для проєкту номер 3. Цього разу компанія показала крихітного героя, який стоїть поруч з велетенською машиною. Другий новий концепт-арт показує відрізок труб і циліндричні будівлі серед похмурої снігової ковдри.

Ці нові зображення не розкривають якихось подробиць про новий проєкт, проте свідчать, що роботи над ним тривають. Слід зазначити, що розробка Inside також тривала досить довго й зайняла близько 7 років.

Джерело: eurogamer

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