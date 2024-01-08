«‎Супер крила» — трейлер повнометражного мультфільму про пригоди літака-трансформера Джетта

Улюблений анімаційний серіал дітлахів нарешті отримав свою повнометражну версію.

У центрі сюжету мультфільму «Супер крила‎» — літак-трансформер Джетт, який разом з друзями допомагає всім, хто потребує того, щоб потрапити до різних куточків світу, і також протистоїть підступному лиходію, який планує влаштувати на планеті хаос і відправляє до міст своїх роботів.

Стрічка була створена південнокорейськими мультиплікаторами за участю продюсерської компанії FunnyFlux Entertainment. Режисер — відомий аніматор Чон Гіль-хун, який відзначений трьома номінаціями на «Еммі» та премією Азійської академії.

Прем’єра мультфільму «Супер крила‎» в українських кінотеатрах — 8 лютого.

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