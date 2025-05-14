Супердерево не гниє, не горить, у 10 разів міцніше за сталь — новий біокомпозит зберігає корисні властивості деревини

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Біотехнологічний стартап InventWood з Меріленду у США готується випустити на ринок новий біокомпозит, що за властивостями та текстурою близький до деревини, однак у 10 разів міцніший за сталь.

Розробники зазначають, що їх конструкційний матеріал на основі деревини, що отримав назву Superwood, вдалось отримати шляхом вдосконалення деревної структури на нанорівні. Це дозволило отримати у 10 разів міцнішу та жорсткішу структуру.

В InventWood нещодавно закрили перший раунд фінансування на $15 млн для початку комерційних поставок з власного підприємства у Фредеріку. Представники компанії додають, що їхній матеріал має співвідношення міцності до ваги у 10 разів більше, ніж у сталі.

Розробником вогнетривкої, невразливої до води, стійкої до гниття та шкідників технології матеріалу з деревини виступив професор Мерілендського університету, матеріалознавець Лянбін Ху. Він та його колеги вибірково видалили певні компоненти з клітинної структури деревини, а потім стиснули її. Отриманий біокомпозит зберіг всі бажані властивості деревини, включно із текстурою, здатністю утримувати тепло, можливістю обробки, та природною естетикою.

Як зазначає американський еколог та підприємець Пол Хокен, новий матеріал є надзвичайним проривом, який, на його думку, визначатиме майбутнє будівельної галузі. Наразі стартапу InventWood вже вдалось залучити близько $50 млн інвестицій. Інвесторами виступили Міненерго США, Grantham Foundation, Builders Vision, JLL Foundation и Baruch Future Ventures.

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У компанії підкреслили, що кошти будуть витрачені на підтримку першого промислового підприємства, зосередженого на виготовленні матеріалів для комерційного та побутового застосування. Щоб забезпечити поступове розгортання територією Північної Америки, фірма нещодавно підписала угоду про стратегічне партнерство з Intectural, великим постачальником високопродуктивних архітектурних матеріалів.

Біокомпозит виходить на ринок у той час, коли у США шукають власні альтернативи імпортним сталі та алюмінію. Він може запропонувати будівельній галузі високопродуктивний, екологічно чистий матеріал, який не йде на компроміси щодо зовнішнього вигляду, міцності чи гнучкості, відповідаючи вимогам стійкості до зовнішніх факторів і доступності для будівельної галузі.

Джерело: EnterestingEngineering

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