Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини в Колумбії

Технологія 3D-друку, натхненна осами-мулярами, дає змогу створювати доступне житло за рекордно низькою ціною.

Програма розвитку ООН придбала 3D-принтер Crane WASP вартістю $180 000 для будівництва доступного житла в Колумбії. Цей пристрій, відомий як «нескінченний 3D-принтер», використовує місцеві матеріали, такі як глина, мул або цемент, для створення повноцінних будинків.

У Колумбії понад чверть домогосподарств страждає від нестачі житла. Приблизно 3,7 мільйона сімей потребують нових осель, а дві третини наявних будинків потребують суттєвого ремонту. Технологія Crane WASP допоможе розв’язати цю проблему, забезпечуючи швидке та економічне будівництво.

Розробники Crane WASP надихнулися будівельною майстерністю ос-мулярів, які створюють гнізда з ґрунту. Програма розвитку ООН зможе встановлювати ці принтери на складних ділянках, де звичайна будівельна техніка не має доступу, використовуючи місцевий ґрунт для друку будинків.

На відміну від інших технологій 3D-друку будинків, таких як Vulcan від компанії Icon, яка будує 100 будинків поблизу Остіна, штат Техас (США), Crane WASP є мобільнішим і гнучкішим. Він використовує «дельта»-конструкцію з чотирма опорами та трикутним кріпленням, що дає змогу встановлювати його навіть на нерівній місцевості.

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Вартість будівництва одного будинку за допомогою Crane WASP становить лише $1000, що значно дешевше за традиційні методи будівництва. Крім того, кілька принтерів можна з’єднати у стільникову структуру для одночасного будівництва цілих поселень.

Програма розвитку ООН ще не оголосила конкретних дат початку будівництва, але ця ініціатива обіцяє стати важливим кроком у вирішенні житлової кризи в Колумбії.

Джерело: Newatlas

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