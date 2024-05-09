Супутникові системи Gilat SkyEdge, вироблені в Україні, масово постачалися в росію, — Слідство.Інфо

За даними «Слідство.Інфо», комплекси супутникового звʼязку Gilat SkyEdge, які вироблялися в Україні, у кількості десятків тисяч постачалися до росії. Завод американської компанії Jabil Circuit в Ужгороді виробляв системи для ізраїльської Gilat Satellite.

Згідно з митними деклараціями, доступ до яких отримали журналісти, у 2023 році в росію було ввезено близько 22 тисяч систем на суму близько $5 млн. У 2022 році, до росії потрапило обладнання на $840 тис. Також є чисельні свідчення використання росіянами цих систем на фронті. Супутниковий звʼязок Gilat масово продають у росії та особливо наголошують на його придатності для «сво».

Супутникові комплекси Gilat працюють з російськими супутниками мереж «ямал» і «експрес» за принципом супутникового ТБ — треба наводити антену на стаціонарний супутник. Для російських окупантів такі системи, а також наявність власних сателітів, безпечніші з погляду відстеження та придушення, тобто фактично кращі в цьому плані, ніж Starlink.

Як стверджують розслідувачі, вже понад 20 років Gilat Satellite Networks допомагає росіянам розбудовувати супутниковий зв’язок і є партнером найбільших стільникових операторів рф, а також займається військовим та поліційним зв’язком. Росіяни закуповують системи Gilat і в цьому році.

Системи ужгородського виробництва постачалися до росії з Ізраїлю та Туреччини — і країною походження вказувалася Україна. Також компанія постачала до рф обладнання з Філіппін (відомо про 16 тис. комплектів). Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну не припинив постачання — навпаки, кількість замовлень виросла у рази.

Значна частина товарів виробництва ужгородського заводу Jabil Circuit експортується до Угорщини. Треба сказати, що з початком вторгнення Jabil, на відміну від Gilat, вийшла з росії, включно з закриттям наявних виробництв. Також декларується й відсутність експорту ужгородського підприємства у росію — що суперечить наявним фактам. Саме російський митний брокер вказав країною походження Україну згідно з інформацією, яку підтвердив відправник.

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Цікаво, що Gilat Satellite Networks виконує військові замовлення й для США. У лютому 2024 року дочірня американська компанія Gilat отримала замовлення на переносні концентратори супутникового звʼязку вартістю $10 млн.

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