Starlink у військових рф — що кажуть експерти та як цьому завадити?

Нещодавно в мережі поширились чутки, що росіяни нібито використовують супутниковий інтернет SpaceX на окупованих територіях України, закуповуючи термінали через ОАЕ.

Інформація ще офіційно не підтверджена, однак деякі експерти не виключають такої можливості, зокрема автор телеграм-каналу «Про зв’язок від Сергія Флеш»:

«Вчора до наших ЗМІ потрапила інформація, що росіяни купили велику партію Старлінков у Дубаї. Точність інформації має перевіряти наша розвідка, але я цілком припускаю цей варіант. SpaceX надає послуги на наших південних окупованих територіях, де противник може використовувати Starlink».

Якщо згадувати попередні події, робота Starlink в окупованих регіонах раніше передбачала можливість «ручного керування» — варто лише згадати історію, як SpaceX деактивувала зв’язок біля узбережжя Криму, завадивши атаці українських надводних дронів. Маск тоді аргументував це рішення тим, що «не хоче втягнути США у війну».

Зрештою Пентагон взяв на себе зобов’язання закуповувати термінали для ЗСУ, які будуть працювати там, де потрібно, й у вересні 2023 року повідомив, що уклав контракт зі Starlink на надання послуг для підтримки України без розголошення додаткових деталей. Зважаючи на це, цілком ймовірний сценарій того, що Міноборони США може деактивувати термінали на окупованих українських територіях, якщо вони там дійсно знаходитимуться.

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