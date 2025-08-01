Новини Наука та космос 01.08.2025 comment views icon

Світовий рекорд: блискавка на 880 км виявлена у США

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Світовий рекорд: блискавка на 880 км виявлена у США
University of Arkansas

Американські дослідники використали архівні супутникові дані зафіксувавши, що у 2017 році утворилась рекордно довга блискавка, яка простягнулась на 880 км, від Техасу до Міссурі.

Попередній світовий рекорд був зафіксований у 2020 році. Тоді довжина блискавки сягнула 768 км. Мегаспалахами блискавок називають блискавки довжиною не менше 100 км. При цьому довжина середньої блискавки складає зазвичай менше 16 км. У той же час більшість блискавок завширшки не більше 2,5 см.

“Ми називаємо це мегаспалахом блискавки, і зараз ми тільки починаємо з’ясовувати механізми того, як і чому він відбувається”, — зазначає професор Університету штату Арізона, Ренді Сервені.

Для визначення рекордного мегаспалаху дослідники проаналізували дані супутника GOES-16 Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, оснащеного картографом блискавок, який реєструє близько мільйона блискавок на день. Аналіз показав справжню довжину блискавки: 880 км.

Раніше дослідники використовували наземні радіомережі для відстеження блискавок. Однак супутники з картографами блискавок удосконалюють цей процес.

“Додавання безперервних вимірів із геостаціонарної орбіти стало значним досягненням. Зараз ми знаходимося на етапі, коли більшість мегаспалахів блискавок у світі охоплено геостаціонарними супутниками, а методи обробки даних удосконалилися, дозволяючи правильно відображати спалахи у величезному обсязі даних спостережень усіх масштабів”, — пояснює провідний автор статті з Дослідницького інституту Технологічного інституту Джорджії, Майкл Петерсон.

Подібні мегаспалахи блискавок відбуваються доволі рідко. Їх генерує менше 1% гроз. За результатами дослідження науковців під керівництвом Майкла Петерсона, грози, що викликають мегаблискавки, зазвичай вирують протягом 14 годин або більше, охоплюючи території розміром щонайменше зі штат Нью-Джерсі. 

“Ймовірно, існують ще сильніші екстремальні ситуації, і ми зможемо спостерігати їх у міру накопичення додаткових високоякісних даних про блискавки з часом», — зазначає професор Ренді Сервені. 

Результати дослідження опубліковані у журналі AMS

Джерело: Space

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