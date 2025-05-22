Новини Наука та космос 22.05.2025 о 16:11 comment views icon

Сидячий спосіб життя зменшує мозок (який збільшується від понаднормової роботи)

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Сидячий спосіб життя зменшує мозок (який збільшується від понаднормової роботи)
Depositphotos

Науковці з Піттсбурзького університету у США за результатами нового дослідження виявили, що з часом мозок людей, що ведуть малорухомий спосіб життя, зменшується у обсязі. 

Автори дослідження попереджають, що періоди сидіння на одному місці не вдасться компенсувати подальшими періодами активності. Принаймні, це стосується здоров’я мозку людей у віці від 50 років та старше.

Так, науковці з Університету Вандербільта, Піттсбурзького університету та Сеульського національного університету вважають, що тривалий малорухомий спосіб життя може вплинути на мозок, підвищуючи ризик розвитку деменцій та хвороби Альцгеймера. За словами неврологині з Піттсбурзького університету Марісси Гогніат, зниження ризику розвитку Альцгеймера залежить не тільки від регулярних фізичних вправ, а значним чином від мінімізації часу, який людина проводить нерухомо. 

У проведенному дослідженні взяли участь 404 добровольці. Науковці відслідковували їхній рівень активності за допомогою пристроїв, що носяться, протягом тижня. Протягом наступних 7 років дослідники проводили численні когнітивні тести та сканування мозку учасників для виявлення стану його здоров’я. 

Попри те, що 87% учасників дослідження щотижня приділяли щонайменше 150 хвилин фізичним вправам середньої інтенсивності, в тих, хто більше сидів, спостерігалось погіршення когнітивних здібностей. Окрім цього в менш активних добровольців виявили ознаки нейродегенерації, включно із більш стрімким витонченням гіпокампа, який відіграє ключову роль у функціонуванні пам’яті. 

Зв’язок був незначним і не доводив прямих причинно-наслідкових зв’язків, але він був помітний: більший час, проведений сидячи, схоже, призводить до більш швидкого старіння мозку. Дані продемонстрували, що більш виражений зв’язок був виявлений у тих, хто вже мав більш високий генетичний ризик хвороби Альцгеймера. 

«Це дослідження наголошує на важливості скорочення часу, проведеного сидячи, особливо серед людей похилого віку з підвищеним генетичним ризиком хвороби Альцгеймера. Для здоров’я нашого мозку дуже важливо робити перерви в сидінні протягом дня і рухатися, щоб збільшити час нашої активної діяльності», — пояснює неврологиня з Медичного центру Університету Вандербільта Анджела Джефферсон. 

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Результати дослідження були опубліковані у журналі Alzheimer’s & Dementia

Джерело: ScienceAlert

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