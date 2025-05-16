Буквально пухне: мозок трудоголіків змінюється від постійної роботи

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Міжнародна група дослідників встановила, що мозок людей, постійно завантажених роботою, з часом зазнає змін.

Зазначається, що постійна понаднормова робота призводить до порушення відділів мозку, що відповідають за емоційну регуляцію, робочу пам’ять та обробку інформації. Дослідження проводилось на основі спостереження за робочим графіком та станом здоров’я лікарів.

Дослідники з південнокорейського інституту Чунг-Анг моніторили стан здоров’я 110 працівників зі сфери охорони здоров’я, з яких 32 учасника працювали понаднормово (52+ годин на тиждень), решта 78 працівників працювали менше, ніж 52 години на тиждень.

Використовуючи воксельну морфометрію метод анатомічного виміру результатів МРТ, МРТ-сканування та тривимірні скани головного мозку учасників, науковці досліджували рівень сірої та білої речовини у мозку кожного з добровольців. Після коректування результатів з урахуванням віку та статі, науковці виявили, що серед групи тих, хто працював понаднормово, існує значна різниця у обсягах сірої та білої речовини у 17 відділах мозку, включно із середньою лобною звивиною, острівцем та верхньою скроневою звивиною.

За результатами аналізу тривимірних сканів мозку учасників науковці зафіксували, що у трудоголіків було помітне збільшення обсягу лівої каудальної середньої лобової звивини на 19%, що відповідає за емоційну регуляцію, робочу пам’ять, обробку інформації та планування. У той же час головними задачами верхньої скроневої звивини є слухова та мовна обробка. Між тим острівець відіграє ключову роль в обробці больових та інших сенсорних сигналів.

Це дослідження представляє докази реальних структурних змін у мозку. Однак для підтвердження причинно-наслідкового зв’язку необхідні додаткові дослідження.

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«Хоча результати слід інтерпретувати обережно через дослідницький характер, вони є значним першим кроком у розумінні зв’язку між перевтомою і здоров’ям мозку. Зміни об’єму мозку, що спостерігаються, можуть призвести до когнітивних і емоційних проблем, що часто спостерігаються у перевтомлених людей. Майбутні поздовжні та мультимодальні нейровізуалізаційні дослідження необхідні для підтвердження цих результатів та з’ясування механізмів, що лежать в їх основі», — підкреслюють автори дослідження.

Результати дослідження опубліковані у журналі Occupational & Environmental Medicine

Джерело: Університет Чунг-Анг; NewAtlas