Tecno X Geekom MegaMini G1 — «найменший у світі» ігровий ПК з рідинним охолодженням та оригінальним дизайном

Комп’ютер Tecno X Geekom MegaMini G1 виробник називає найменшим ігровим ПК з рідинним охолодженням. Своїм виглядом він дещо нагадує компактні лампові підсилювачі звука, тільки замість ламп демонструє прозорі трубки.

ПК має процесор Intel Core i7 13-го покоління та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 у корпусі заввишки лише 255 мм зі 150 мм квадратної основи. Його об’єм менш ніж шість літрів. Для порівняння, корпуси MiniI-TX мають об’єм близько 10 літрів.

Прозорий корпус MegaMini G1 отримав вікна з трьох боків, які демонструють теплообмінник та чотири прозорі труби, які під’єднані до L-подібного радіатора на задній панелі. Geekom обіцяє рівень шуму менше ніж 36 дБ, у порівнянні з 45-60 дБ у «стандартного ПК». Ефектний вигляд доповнює внутрішнє RGB-підсвічування та маленький РК-екран у верхній частині.

MegaMini G1 має великий асортимент роз’ємів. На корпусі є чотири порти USB-A та роз’єм для навушників на передній панелі, позаду — ще два USB-A, два USB-C, два HDMI, DisplayPort та Ethernet. Зовсім непогано для міні-ПК.

Природно, невеликий об’єм припускає певні компроміси. Процесор та відеокарта ноутбучні — це, по суті, ігровий ноутбук у нетрадиційному формфакторі без екрана і клавіатури, але з потужною системою охолодження. У ньому використана ноутбучна SO-DIMM RAM від 32 ГБ. У комплекті йде SSD 1 ТБ або 2 ТБ, є два слоти M.2.

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Ціну комп’ютера можна бачити нижче, її можна визнати завеликою. За такі гроші можна зібрати або навіть придбати більш потужний ПК. Але натомість користувач отримує цікавий дизайн та компактність. Зараз ПК доступний на Kickstarter для раннього замовлення з початком постачання у листопаді 2024 року.

Джерела: Geekom, PC World

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