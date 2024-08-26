Модульний міні-ПК Khadas — перший пристрій з Intel Core Ultra 200V, NVIDIA RTX 4060 Ti та батареєю

Модульний міні-ПК з можливою батареєю та дискретною графікою дивує вже сам собою. Khadas додає ще й процесори Intel Core Ultra 200V Lunar Lake.
Компанія Khadas випускає модульні міні-ПК. Користувач може розширити сховище файлів, додати або навіть дискретну графіку за допомогою окремих модулів. Графічний Mind Graphics тепер доступний з мобільною GeForce RTX 4060 Ti. За попередніми даними, майбутня базова модель цього ПК стане першим пристроєм на базі Lunar Lake з дискретною графікою.
На Geekbench можна знайти результати пристрою Khadas Maker Kit, який включає базовий модуль з процесорами Core Ultra 5 і Ultra 7 та Mind Dock. Останній додає дев’ять інтерфейсів вводу/виводу, вбудований слот для SD-карти та вбудовані динаміки, підвищуючи функціональність базового модуля.
Компанія вже запустила дві подібні системи: одну з Raptor Lake, іншу з Meteor Lake. Схоже, що серія наступного покоління включатиме процесори Lunar Lake. Обидва чипи, Core Ultra 5 228V та Core Ultra 7 268V, мають 8 ядер, але відрізняються тактовою частотою та вбудованою графікою.
Процесори мають 4 продуктивних ядра Lion Cove та 4 енергоефективних Skymont. 268V може підвищувати частоту до 5,0 ГГц, тоді як 228V — лише до 4,5 ГГц. Перший має графіку Arc 140V з 8 ядрами Xe2, тоді як 228V отримає Arc 130V з 7 ядрами Xe2. Але дискретна графіка у модулі Khadas Graphics здається цікавішою. Також система Khadas наступного покоління отримає 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-8533.
Khadas представить свої нові продукти Mind на IFA 2024, яка відбудеться 6-10 вересня у Берліні. З технологічного погляду системи Khadas Mind досить цікаві та мають можливість використання батареї у головному блоку та потужної дискретної графіки. Однак вони досить дорогі: процесорний модуль коштує $799, графічний – $999. Це може зробити вибір натомість відповідного ноутбука більш привабливим.
Asus представила ExpertBook P5 — свій перший ноутбук на процесорах Intel Lunar Lake
Джерело: VideoCardz
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: