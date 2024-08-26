Модульний міні-ПК Khadas — перший пристрій з Intel Core Ultra 200V, NVIDIA RTX 4060 Ti та батареєю

Модульний міні-ПК з можливою батареєю та дискретною графікою дивує вже сам собою. Khadas додає ще й процесори Intel Core Ultra 200V Lunar Lake.

Компанія Khadas випускає модульні міні-ПК. Користувач може розширити сховище файлів, додати або навіть дискретну графіку за допомогою окремих модулів. Графічний Mind Graphics тепер доступний з мобільною GeForce RTX 4060 Ti. За попередніми даними, майбутня базова модель цього ПК стане першим пристроєм на базі Lunar Lake з дискретною графікою.

На Geekbench можна знайти результати пристрою Khadas Maker Kit, який включає базовий модуль з процесорами Core Ultra 5 і Ultra 7 та Mind Dock. Останній додає дев’ять інтерфейсів вводу/виводу, вбудований слот для SD-карти та вбудовані динаміки, підвищуючи функціональність базового модуля.

Компанія вже запустила дві подібні системи: одну з Raptor Lake, іншу з Meteor Lake. Схоже, що серія наступного покоління включатиме процесори Lunar Lake. Обидва чипи, Core Ultra 5 228V та Core Ultra 7 268V, мають 8 ядер, але відрізняються тактовою частотою та вбудованою графікою.

Процесори мають 4 продуктивних ядра Lion Cove та 4 енергоефективних Skymont. 268V може підвищувати частоту до 5,0 ГГц, тоді як 228V — лише до 4,5 ГГц. Перший має графіку Arc 140V з 8 ядрами Xe2, тоді як 228V отримає Arc 130V з 7 ядрами Xe2. Але дискретна графіка у модулі Khadas Graphics здається цікавішою. Також система Khadas наступного покоління отримає 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-8533.

Khadas представить свої нові продукти Mind на IFA 2024, яка відбудеться 6-10 вересня у Берліні. З технологічного погляду системи Khadas Mind досить цікаві та мають можливість використання батареї у головному блоку та потужної дискретної графіки. Однак вони досить дорогі: процесорний модуль коштує $799, графічний – $999. Це може зробити вибір натомість відповідного ноутбука більш привабливим.

Онлайн-курс "Директор з продажу" від Laba. Як стратегічно впливати на дохід компанії, мотивувати сейлзів перевиконувати KPI та впроваджувати аналітику — навчить комерційний директор Laba з 12-річним досвідом у продажах. Приєднатись до курсу

Джерело: VideoCardz

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.