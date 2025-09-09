Новини WTF 09.09.2025 comment views icon

Технокомпанія з Китаю пропонує персоналу бонус у $140 000 за втрату ваги, і штрафи — якщо навпаки

Катерина Даньшина

Технокомпанія з Китаю пропонує персоналу бонус у $140 000 за втрату ваги, і штрафи — якшо навпаки
Китайська компанія з виробництва фотоапаратів Arashi Vision (більш відома як Insta360) здобула популярність в інтернеті завдяки “дивним” бонусам для персоналу: там кожен співробітник може підзаробити, всього лиш скинувши пару зайвих кілограмів.

12 серпня компанія запустила щорічний “Челендж зі схуднення на мільйон юанів”, який передбачає спрямування близько $140 000 на виплати для працівників, що позбавились зайвої ваги.

Правила доволі прості: працівник реєструється у челенджі й отримує по $70 за кожні 0,5 кг втраченої ваги. Одна зі співробітниць Insta360 Сє Яці вже схудла на понад 20 кг за три місяці й заробила $2800, а до них — звання “Чемпіонки зі схуднення”.

“Я вважаю, що це найкращий час у моєму житті, щоб стати найкращою версією себе. Йдеться не лише про красу — й про здоров’я”, — каже Сє.

Жінка залишалася дисциплінованою протягом усього випробування, ретельно стежила за своїм харчуванням і займалася спортом по 1,5 години щодня. Вона навіть поділилась “методом схуднення Цінь ХаоРежим, який колись допоміг китайському акторові Цінь Хао схуднути на 10 кг за 15 днів, полягає у вживанні лише соєвого молока в перший день, кукурудзи на другий день, фруктів на третій день та чергуванні білків та овочів у наступні дні.” в груповому чаті, щоб надихнути інших колег.

Ініціатива зі схуднення проводиться в Insta360 щорічно з метою мотивувати працівників до здорового способу життя: зокрема регулярного виконання фізичних вправ та дотримання збалансованого харчування. З 2022 року компанія провела вже 7 раундів конкурсу, розподіливши призи на загальну суму у 2 мільйони юанів ($280 000). Торік у челенджі взяли участь 99 працівників, які разом втратили 950 кг та розділили між собою грошову винагороду в розмірі одного мільйона юанів.

Важливо, що програма включає штрафи, що допоможуть утримати результат: учасник, який знову набере вагу, має сплатити по $110 за кожен кілограм. Але поки що ніхто не поніс такого покарання.

У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності

Джерело: SCMP

