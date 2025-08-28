Новини WTF 28.08.2025 comment views icon

У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності

Маргарита Юзяк

Ноу-хау або “клин клином вибивають” — у Китаї дітей стали лікувати від ігрової залежності іграми. Так, звучить дивно, але в цьому є сенс.

Фактично незвичний курс тривалістю 22 дні хоче змусити дітей “вигоріти”. Власник кіберспортивного клубу з провінції Хебей Су Ченьхао колись відкривав клуб для підготовки професійних гравців, але швидко зрозумів, що знайти справжній талант — майже нереально. Його непокоїло, що замість пошуку “самородка” все зводиться до того, що більшість підлітків просто тікають у віртуальний світ і поступово стають залежними.

Це й підштовхнуло Су у 2023 році відкрити новий бізнес у Китаї — програми “відлякування від ігор”. Їхня вартість залежить від тривалості та стану дитини: тиждень коштує кілька тисяч юанів, а найдовший варіант — 22 дні — обійдеться у 10 000 юанів (приблизно $1400).

Підхід до лікування там суворий: діти змушені грати з 9:00 до півночі без перерви, окрім обіду та коротких пробіжок. Власник кіберспортивного клубу вважає, що жахливий тиск на підлітків робить ігри більше не відпочинком і способом втечі від реальності, а чимось важчим і виснажливішим, ніж навчання. Тож ідея проста — перетворити улюблену розвагу на ненависну роботу, після якої сидіти за комп’ютером вже не хочеться.

Реакції дітей різні. Наприклад, дівчинка Сяо Дань мріяла стати кіберспортсменкою, але в перший день курсу зазнала м’язових судом. Інший хлопець почав плакати та просився додому на другий день курсу. Загалом клуб Су за сім років встиг перевиховати близько 4000 дітей, і понад 85% із них мали серйозні проблеми з іграми.

Це не єдиний приклад у Китаї. У провінції Сичуань працює інший клуб, який теж проводить подібні програми. Там за вісім років навчалися 700 дітей, але лише троє з них змогли пробитися до професійних кіберспортивних команд. За словами власника клубу Хоу Сюя, шанс у гравця стати профі становить лише один на 120 000. Тож одне з головних завдань — відмовити тих, хто навіть не має шансів, від подальших спроб. Зате потім, якщо вони будуть достатньо хитрі, то орендують офіс, щоб імітувати роботу і ніде не працювати.

У Китаї кіберспорт має особливе місто в сучасній історії. Тут його офіційно визнали видом спорту ще у 2003 році — зараз у країні близько 490 млн користувачів. При цьому заробітки гравців можуть коливатися від 20 000 юанів ($2800) на місяць у середняка до $140 000 у провідних кіберспортсменів. А легенди сцени отримують ще більше завдяки рекламі.

Логічно, що багато дітей бачать в кіберспорті легкий і приємний спосіб перетворити дозвілля на роботу, яка зробить їх багатіями. Але реальність зовсім інша. Конкуренція занадто висока, а багато неповнолітніх просто витрачають свій час, не помічаючи ігрової залежності. Тож Су та його колеги стали дивитися на проблему як на можливість і заробити, і допомогти комусь повернутися до реального життя. Ще кілька років тому Пекін намагався перемогти цю “залежність” за допомогою ліміту на ігри та застосунку TikTok, але результат ми розуміємо самі.

Джерело: SCMP

