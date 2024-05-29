Технологія майбутнього. Rust очолив топ мов програмування за ростом популярності

Мова програмування Rust стає все популярнішою серед розробників: хоча й за поширеністю знаходиться тільки на 14-му, але посідає за ростом популярності 1-ше місце.

Про це розповідає The Next Web з посиланням на дані щорічного опитування розробників Stack Overflow та Індексу популярності мов програмування PYPL.

При цьому понад 80% розробників, які працювали з Rust, заявили, що хочуть використовувати цю мову програмування і в наступному році.

Згідно з цими даними, популярність Rust за 5 останніх років зросла найбільше — на 2,1%.

PYPL створюється шляхом аналізу того, як часто в Google шукають підручники з конкретної мови програмування.

Історія створення Rust

Rust створив програміст Mozilla Грейдон Хоар у 2006 році. Натхнення до розробника прийшло після того, як зламався ліфт у багатоквартирному будинку, через що йому довелося піднятися аж на 21 поверх.

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Грейдон зрозумів, що подібні ситуації зазвичай виникають через проблеми з пам’ятю.

Саме тому він надихнувся й написав невеликий код й назвав його Rust — на честь групи грибів-збудників хвороб, які «просто створені для виживання».

Першу версію Rust запустили у 2015 році, і з тих пір вона тільки й набирає популярність.

ШІ-фактор

Однією з головних причин росту популярності Rust можна назвати бурхливий розвиток ШІ.

У звіті GitHub Octoverse зазначається, що загальна кількість проєктів з генеративним штучним інтелектом в порівнянні з 2023 збільшилася на 248%, а учасників таких проєктів — на 148%.

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Rust добре підходить для ШІ-застосунків, оскільки надає пріоритет продуктивності та безпеці без шкоди для швидкості. Наприклад, у 2020 році девелопери Discord переписали одну зі своїх систем на Rust і виявили, що тепер вона працює в 10 разів швидше.

Він також використовується для безлічі різноманітних застосунків у сфері веброзробки, системного програмування, для роботи над іграми та базами даних.

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