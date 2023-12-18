Тейлор Свіфт знов забруднила повітря. У 2022 році вона стала королевою викидів CO2 серед знаменитостей, у 2023 може бути ще більше

Коли кажуть про забруднення повітря знаменитостями, мова йде передусім про викиди в атмосферу від літаків під час перельотів, а також іншу супутню діяльність. Тейлор Свіфт минулого року перевершила усіх селебрітіс за викидами в атмосферу. Цього року швидше за все буде більше, не тільки у зв’язку з концертами Тейлор, але й через її бурхливий роман.

Роман Тейлор Свіфт та гравця «Канзас-Сіті Чіфс» Тревіса Келсі ускладнений відстанями. Навіть без врахування концертних переїздів Тейлор багато разів літала туди й назад між Нью-Йорком та Канзас-Сіті.

Свіфт володіє двома літаками вартістю кілька мільйонів доларів: Dassault Falcon 7x і Dassault Falcon 900. Згідно зі статистичними даними, які відстежує акаунт Taylor Swift’s Jets в Instagram, подорожі попзірки утворили 138 тонн CO2 на сьогодні. Співачці потрібно буде посадити 2282 дерева і дати їм рости протягом 10 років, щоб компенсувати шкоду навколишньому середовищу.

Це еквівалент енергії, яку споживають 17 домогосподарств за один рік, або споживання електроенергії 26,9 будинку за один рік, відповідно до Калькулятора еквівалентів парникових газів.

Представник Свіфт сказав Daily Mail, що вона працює над тим, щоб зменшити кількість викидів вуглецю, подорожуючи рідше, ніж у попередні роки. Але перед початком туру в березні 2023 року Тейлор придбала удвічі більше вуглецевих кредитів, необхідних для компенсації всіх турне.

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Наразі Тейлор тимчасово переїхала у будинок свого хлопця, тож викидів буде менше. Але це не назавжди. До того ж у 2024 співачка вирушить в Eras Tour Європою, Азією та Австралією, а за рік знов гастролюватиме у США. Тож рекорд викидів може зрости.

Джерело: Daily Mail