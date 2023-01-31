Тепер і без інтиму: росіянам заблокували доступ до OnlyFans

OnlyFans — британська соцмережа, що дозволяє переглянути ексклюзивний контент за гроші — відтепер доступна для жителів росії лише через VPN.

Нині при спробі зайти на сайт з російської IP-адреси з’являється повідомлення про помилку “403” (доступ заборонено). Сервіс з моніторингу блокування і доступності ресурсів GlobalCheck підтверджує, що платформа не доступна з усіх головних російських провайдерів: “Ростелеком”, “Мегафон”, “Билайн”, Yota та T2 Mobile.

При використанні VPN платформа працює.

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OnlyFans — це розважальна платформа, яка в основному спеціалізується на платному контенті “для дорослих”, але також дозволяє іншим авторам публікувати власні медіафайли, які користувачі можуть переглянути за щомісячну плату.

Офіційного оголошення про блокування від соцмережі не було, але ще у квітні 2022-го року OnlyFans призупинила облікові записи та платежі для авторів з росії.