Італійський канал вкрав 2,3-мільйонний трейлер NVIDIA про DLSS 5 та заблокував його на YouTube

Офіційний анонсуючий ролик NVIDIA DLSS 5, який набрав 2,3 млн переглядів, зник із YouTube — через скаргу на авторські права від італійського телеканалу La7, що належить медіахолдингу Cairo Editore.





Парадокс у тому, що La7 не знімав це відео: канал просто показав трейлер NVIDIA у своєму ефірі, після чого автоматична система Content ID зарахувала йому авторство на весь матеріал. Трейлер DLSS 5 вийшов у березні під час конференції GTC 2026.

Коли La7 подав скарги DMCA, YouTube без жодної ручної перевірки заблокував не лише офіційне відео NVIDIA, але й десятки роликів незалежних авторів. Постраждалі отримали повідомлення:

“Це відео недоступне. Воно містить матеріали La7, який заблокував його у вашій країні на підставі авторських прав”.

Технічний блогер NikTek, чий допис першим розкрутив скандал у X, написав:





“Найбожевільніше, що коли-небудь траплялося на YouTube. Італійський телеканал La7 використав матеріали з трейлера NVIDIA DLSS 5 і надіслав страйк щодо авторських прав кожному YouTube-каналу, який нібито використав “їхні” матеріали — включно з самою NVIDIA”.

Один із постраждалих творців, Destin Legarie, звернувся безпосередньо до команди YouTube:

“Дозвольте впевнитись, що я правильно розумію, TeamYouTube: я записав і опублікував своє відео 16.03.2026, La7 використав мій контент 04.04.2026, а потім подав скаргу на мій канал. Як система YouTube не може просто подивитися на дати і побачити, що це не має жодного сенсу?”

Аудиторія в коментарях вказала, що подібні прецеденти траплялися й раніше: наприклад, National Geographic, отримавши дозвіл використовувати відеоматеріали NASA, згодом почав автоматично страйкувати самих NASA через ту саму систему Content ID. Критики зазначають, що проблема існує вже понад 15 років і жодного разу не була системно вирішена платформою.

Деякі учасники дискусії припускають, що співробітник La7, відповідальний за авторські права, просто помилково запустив масову розсилку скарг — а далі YouTube-автоматика зробила решту сама.

Нагадаємо, що сама технологія викликала суперечки в ігровій спільноті: DLSS 5 використовує генеративний ШІ для відтворення освітлення та текстур у реальному часі, що багато хто назвав “ШІ-фільтром” поверх ігрової картинки. Особливо дісталося технології за зміну зовнішності персонажів — наприклад, Грейс із Resident Evil Requiem після увімкнення DLSS 5 виглядала як обличчя, пропущене через нейромережу.

На момент публікації офіційний трейлер NVIDIA DLSS 5 залишається недоступним на YouTube.

Джерело: Х