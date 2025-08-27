"Тепер ти тут живеш": вийшов тизер-трейлер фільму "Повернення до Сайлент Хілл" з Джеймсом Сандерлендом

Кадри з фільму "Повернення до Сайлент Хілл"

Вийшов перший тизер-трейлер фільму жахів “Повернення до Сайлент Хілл” — вже третьої екранізації культової франшизи ігор, на цей раз зосередженої на сюжеті Silent Hill 2.

“Джеймс Сандерленд спустошений розлукою зі своєю коханою й отримує таємничого листа, який приводить його до містечка під назвою Сайлент Хілл, де він сподівається знайти її. Згодом виявляється, що місто було змінено невідомою зловмисною силою. Сумніваючись у своїй психічній стійкості, Джеймс намагається осягнути реальність і сподівається залишитися достатньо сильним, щоб врятувати свою кохану”, — з офіційного синопсиса.

Сандерленда зіграв Джеремі Ірвін, а Мері Крейн — Ханна Емілі Андерсен.

Крістофер Ганс, який створив “Сайлент Хілл” 2006 року, повернувся до режисури й написав сценарій у співпраці із Сандрою Во-Ан та Вільямом Шнайдером.

“Повернення до Сайлент Хілл” — це адаптація, створена з глибокої поваги до справжнього шедевра, культової Silent Hill 2 від Konami. Сподіваюся, що фанам сподобається фільм”, — говорив Ганс у травні, коли повідомлялось, що Cineverse придбала стрічку для прокату в США.

В трейлері нам демонструють купу різних монстрів, серед яких Кріпери, Лежачі Фігури, Медсестри й наприкінці — сам Пірамідоголовий.

“Тепер ти тут живеш”, — підсумовує напис на екрані наприкінці відео.

Фільм стартує в кінотеатрах 23 січня 2026 року.

Франшиза Silent Hill дебютувала на PlayStation у 1999 році, породивши три продовження протягом наступних п’яти років. Хоча за цим послідували інші частини та спінофи, перший серійний випуск вважається одним із найвідоміших та найатмосферніших досягнень в ігровому жанрі survival horror.

Silent Hill 2 вийшла у 2002 році й отримала рімейк у 2024-му. 25 вересня чекаємо на реліз Silent Hill f — восьмої гри в серії, події якої відбуваються в вигаданому японському містечку Ебісугаока 1960-х років та розповідають історію старшокласниці Хінако Шімідзу, яка намагається вижити в місті, охопленому загадковим туманом, вирішуючи головоломки та борючись із жахливими монстрами.

Джерело: IGN, Variety