Гру Silent Hill f мали зняти в реальному місті Сайлент-Гілл, але завадила гора Фудзі

Silent Hill F / Konami

Розробники Silent Hill f хотіли продовжити серію в реальному Сайлент Гіллі — з символізмом, оточенням та відсиланнями — але все зіпсувала гора Фудзі.

Команда планувала зробити гру японським сетингом по-справжньому атмосферною, тож розглядала реальні місця. Вони звернули увагу на префектуру Сідзуока, яка зацікавила їх не просто атмосферою. Символізм такий — місце майже дослівно перекладається як “тихий пагорб”, тобто Silent Hill. Розробникам здалося, що це шикарна ідея, тож частина студії навіть поїхала туди для вивчення локацій.

Але на місці швидко стало зрозуміло: гора Фудзі зіпсувала плани. Її видно з будь-якої точки префектури, що насправді досить очевидно. Розробникам залишилося лише розчаруватися, що гора “здавалася занадто владною” і “перекривала б туманну атмосферу”. На їхню думку, наявність Фудзі змінювала настрій всієї гри.

Команда приїхала назад до свого офісу та почала думати над новим сетінгом. Після годин брейншторму розробники обрали інше реальне місце — Канаяма, префектура Гіфу. Схоже розробити його з нуля не було варіантом. Тож тепер ми знаємо, що стало основою для вигаданого міста Ебісугаока, в якому й розгортається дія Silent Hill f.

За словами сценариста Ryukishi07, “міський пейзаж Канаями, схожий на сітку, має цікаву форму”, тож він і запропонував цю локацію. Розробники доповнили вулички розкладанням, зараженням і моторошними червоними квітами. Саме там тіло героїні школярки Сімідзу Хінако поглинають загадкові червоні лози. Вони здатні проростати крізь плоть, що виглядає досить огидно.

Десятиліттями Silent Hill вважалася еталоном психологічного жаху, параноїдальної атмосфери та історіями, що доводять всіх до божевілля. Цього разу нам обіцяють дещо нове замість медсестер, спотворених немовлят та інших монстрів, які важко вигадати навіть у сні з температурою +40.

Що особливо цікаво в продовженні франшизи— провина Сімідзу Хінако. З трейлерів важко сказати, чи пов’язана головна героїня напряму зі створеними жахами навколо. На це нібито натякає атмосферне рисове поле, оповите туманом, де всюди її розп’яті друзі — немов страховища з вигнутими кінцівками. Також трейлер супроводжувався фразою, що Хінако когось зрадила. Чому, кого, коли, чи справді — таємниця сюжету.

Реліз Silent Hill F заплановано на 25 вересня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК. У Steam гра вийде без Denuvo. Для тих, хто придбає Deluxe Edition відкриється дводенний ранній доступ. Наразі тривають передзамовлення, що стартують від ₴1 475.

Джерело: CGM