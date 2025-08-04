Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система

Silent Hill f / Konami

За зачиненими дверима з’явилися перші п’ять годин Silent Hill f — і вони неочікувано принесли атмосферу та сюжетну глибину, схожі на рімейк Silent Hill 2.

Після анонсу продовження франшизи в японському сеттінгу, де буде набагато менший акцент на вогнепальну зброю, чимало гравців були скептичними. Дехто вважав, що геймплей за японську школярку Сімідзу Хінако буде нудним і занадто не схожим атмосферою на попередні частини. Проте видання, які отримали доступ до 5 годин сюжету, вносять корективи в цей песимізм.

Дія відбувається у вигаданому селі Ебісугаока, яке детально відтворене з вузькими вуличками, старими будинками та типовими для того часу елементами. Для цього розробники надихалися реальною префектурою, хоча спочатку їм довелося воювати з горою Фудзі. Гра розпочинається з того, що школярка втікає з будинку після конфлікту з п’яним батьком. Щоб не сумувати вона пішла прогулятися зі своїми друзями, але швидко стає зрозуміло, що навколо коїться якась чортівня. Незабаром дівчина тримає в руках залізну трубу — класичну для серії.

Підліток прогулювалися вулицями, які за словами IGN, виглядають органічними і живими. Навколо пропрацьовано багато деталей, які доповнюють оточення. Критик додає, що японська затишна атмосфера швидко починає нагадувати рімейк Silent Hill 2 від Bloober Team. З цією думкою погоджується Games Radar. Але битися з монстрами не так просто через контратаки — вони завдають великої шкоди, але вимагають точної реакції. Якщо не грали в Sekiro, то буде непросто.

“Коли ви озброєні залізними трубами та завдаєте ударів ворогам ножами, ви помітите, що в грі присутня система зношування зброї. Це приємна деталь — зброя, яка ось-ось зламається, змінює вигляд, тож приготуйтеся тримати в руках зігнуту трубу чи зламану биту. Це також слугує підказкою для гравця: Хінако визнає, що зброю слід відремонтувати”, — пише видання.

Новий сетінг хвалить і Polygon, який каже, що зміна обстановки залишає впізнавану атмосферу, але вводить нових персонажів і сюжетні повороти. На початку шляху Сімідзу Хінако не сама, оскільки зустрілася з друзями. Але критик додав, що вони можуть бути заклятими ворогами — і тут не до кінця зрозуміло. У попередньому геймплеї лунала фраза, що головна героїня зрадниця: але ні тут, ні там до кінця не сказано це внутрішні страхи або жахлива таємниця.

“Хінако, ти залишила мене на самоті. Ти зрадниця”, — каже монстр на скриншоті.

Тому, схоже, надалі їй доведеться виживати самій. Плюс там буде індикатор розсудливості героїні, який впливає на бойові здібності, реальний і потойбічний світи Ебісугаоки.

“Хоч Хінако й не є супергероїнею з бойовика, як багато головних героїв відеоігор, з часом вона може отримувати покращення та нові здібності. У Silent Hill f передбачена система прогресу, в якій Хінако може приносити дари (переважно їжу) до хокора — невеликих синтоїстських святинь, де вона читає молитви, щоб покращити свої характеристики, наприклад, зберегти розум, — та отримує ома́морі, що дають особливі бонуси”, — пише Polygon.

Раніше в злитому відео можна було побачити святиню, і тепер зрозуміло до чого вона. Також видання ділиться враженнями від головоломок: деякі викликали роздратування, інші — напруження, як завдання з опудалами на рисовому полі. Головоломку з рисовим полем, яке усіяне трупами друзів дівчини, згадали і інші видання. Усі зазначали, що хоча задача не дуже складна — вона нервова, оскільки невірні рішення призводять до того, що вас переслідують.

Окремо GameSpot звернуло увагу на нового загадкового чоловіка в масці. Це загадковий персонаж у масці з білосніжним волоссям і зовнішністю K-pop айдола спокушає Хінако лагідними словами. Він веде її крізь темний духовний світ і водночас викликає легке відчуття загрози. Швидше за все, цей демон не такий однозначний, як може здатися з першого погляду.

У цілому всім сподобалася графіка, сюжет, атмосфера та дослідження світу Silent Hill f. Хоча бойову систему надто не сварили, але казали, що вона доволі незвична для ігор серії та може вибішувати. Вона має чимало souls-like елементів, як стаміна, легка та важка атака, парування/контратаки, доджі та таймінги у босах. Наразі однозначно поганих відгуків немає, що вже свого року перемога.

Нагадаємо, реліз Silent Hill f заплановано на 25 вересня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК. У Steam гра вийде без Denuvo. Для тих, хто придбає Deluxe Edition відкриється дводенний ранній доступ. Наразі тривають передзамовлення, що стартують від ₴1 475.