Тепловізор просто в оці — вчені тестують контактні лінзи

University of Science and Technology of China

Розділ Технології виходить за підтримки

Науковці з Китайського університету науки та технологій створили контактні лінзи, що дозволяють бачити інфрачервоне світло.

Зазначається, що на відміну від приладів нічного бачення, ці лінзи не потребують джерела живлення і дозволяють бачити кілька довжин хвиль інфрачервоного світла одночасно. Завдяки їхній прозорості людина одночасно може бачити як звичайне світло, так і інфрачервоне.

«Наше дослідження відкриває потенціал для неінвазивних пристроїв, що носяться, які дадуть людям суперзір. Цей матеріал має багато потенційних застосувань. Наприклад, мерехтливе інфрачервоне світло може використовуватися для передачі інформації з метою безпеки, порятунку, шифрування або боротьби з підробками», — пояснює нейробіолог та старший автор дослідження Тянь Сюе.

Завдяки спеціальним наночастинкам, лінзи поглинають інфрачервоне світло і перетворюють його на світло, видиме для людського ока, зазвичай в діапазоні від 400 до 700 нм. Технологія вловлює невидиме людському оку інфрачервоне світло у діапазоні від 800 до 1600 нм.

Попередні дослідження на мишах продемонстрували, що гризуни отримують змогу бачити в інфрачервоному діапазоні після ін’єкції безпосередньо в око. Однак наразі науковцям вдалось досягти схожих результатів, просто інтегрувавши наночастинки у м’які лінзи. Для створення контактних лінз команда поєднала наночастинки з гнучкими, нетоксичними полімерами, які використовуються у стандартних м’яких контактних лінзах.

Під час експериментів з мишами науковці виявили, що вони демонструють поведінку, яка свідчить про те, що гризуни отримали змогу бачити інфрачервоне світло. Коли мишей змусили обирати між темною коробкою та коробкою, освітленою інфрачервоним світлом, гризуни з контактними лінзами обирали темну коробку, тоді як миші без контактних лінз не виявляли жодних переваг. Зіниці мишей з контактними лінзами звужувалися за наявності інфрачервоного світла, а візуалізація мозку показала, що інфрачервоне світло викликало активацію їх зорових центрів обробки.

Люди з цими лінзами отримували змогу виявляти мерехтливі сигнали, схожі на абетку Морзе, та сприймати напрям вхідного інфрачервоного світла. Як підкреслив Тянь Сюе, коли учасники дослідження заплющували очі, вони ще краще бачили ближнє інфрачервоне світло.

Додаткове налаштування контактних лінз дозволяє користувачам розрізняти різні спектри інфрачервоного світла. Наприклад, інфрачервоні довжини хвиль 980 нм були перетворені на синє світло, довжини хвиль 808 нм були перетворені на зелене світло, а довжини хвиль 1532 нм були перетворені на червоне світло.

До того ж ці лінзи можуть бути модифіковані з метою надати дальтонікам змогу бачити довжини хвиль, які вони природним чином бачити не можуть. Як зазначив Тянь Сюе, перетворюючи червоне видиме світло на щось близьке до зеленого, технологія дозволяє зробити видимим те, що зазвичай залишається невидимим для людей, які не розрізняють кольорів.

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Оскільки контактні лінзи через близьке розташування до сітківки мають обмежену здатність розрізняти дрібні деталі, розробники створили модель окулярів з тією ж технологією наночастинок. Ці окуляри дозволяють бачити інфрачервоне світло із більш високою роздільною здатністю. Наразі дослідники працюють над підвищенням чутливості лінз, щоб вони дозволяли виявляти слабші джерела інфрачервоного світла.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Cell

Джерело: SciTechDaily

Розділ Технології виходить за підтримки

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