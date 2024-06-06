Вчені розробили ультратонкий акумулятор для розумних контактних лінз, який можна заряджати сльозами

Вчений Лі Сок Ву зі Школи електротехніки та електронної інженерії Наньянського технологічного університету сказав, що сцена з фільму «Місія нездійсненна» надихнула його на останній винахід — батарейки для розумних контактних лінз. У четвертому фільмі серії агент носить контактні лінзи, здатні розпізнавати обличчя та стежити за очима. Лі хотів втілити цю лінзу в реальність.

Лі зрозумів, що розумним контактним лінзам знадобляться безпечні та компактні батареї, що матиме вирішальне значення для прогресивної розробки цих пристроїв. Лі та його команда винайшли акумулятор, який можна живити за допомогою біосумісного сольового розчину, як альтернативу літій-іонним акумуляторам, які містять легкозаймисті матеріали.

Цю нову батарею можна заряджати за допомогою звичайного дротового або хімічного методу. Акумулятор покритий глюкозою, і коли його занурюють у сольовий розчин, глюкоза реагує з іонами натрію та хлориду, щоб зарядити його. Після восьмигодинної хімічної зарядки акумулятор може досягти 80% повної місткості. Потім його можна використовувати протягом пари годин протягом дня.

Однак є ще один незвичайний спосіб живлення акумулятора. Для цього можна використовувати звичайні сльози людини.

«Сльозовий розчин також містить глюкозу. Це означає, що коли ви носите контактні лінзи, ваші сльози також можуть заряджати батарею. Якщо ти більше плачеш, то зможеш більше зарядити акумулятор», – сказав Лі.

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Наразі місткість і напруга акумулятора все ще дуже низькі. За допомогою двох методів акумулятор може виробляти лише напругу приблизно 0,3–0,6 В. Стандартна напруга для однієї батарейки типу АА становить 1,5 В.

На даному етапі цієї потужності недостатньо для живлення сховища даних або підключення до Інтернету, але команда працює над розвитком специфікацій батареї.

Самі контактні лінзи надзвичайно тонкі, 0,5 мм, тому розмір і гнучкість цих батарей є ключовими для запобігання дискомфорту користувача.

«Товщина нашої батареї становить близько 0,2 мм, що приблизно вдвічі перевищує товщину людського волосся», — сказав Лі.

Він вважає, що після запуску комерційного виробництва таких акумуляторів їх ціна становитиме всього кілька доларів.

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Джерело: cnbc

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