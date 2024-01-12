Tesla зупинить завод у Берліні на 2 тижні ─ виникли перебої з поставками через кризу в Червоному морі

Tesla закриє свою гігафабрику в Берліні приблизно на два тижні, з 29 січня по 11 лютого. Це рішення стало наслідком нестачі компонентів через блокаду Червоного моря.

Через Червоне море пролягають важливі морські шляхи, що сполучають Азію та Середземне море через Суецький канал у Єгипті. Каналом транспортується близько 1/8 частини світової торгівлі та 1/3 світового контейнерного трафіку, і він особливо важливий для судноплавства між Азією та Середземномор’ям.

Раніше вже виникали перебої у постачаннях через Червоне море. Приблизно у 2010 році проблему представляло піратство біля східного узбережжя Африки та в Аденській затоці, особливо навколо Сомалі, і воно загострилося під час громадянської війни у Сомалі. Але з піратством Сомалі вдалося здебільшого розібратися, і нині воно вже не має істотного впливу. Але тепер виникла нова проблема.

Щоб досягти Червоного моря, судна повинні пройти через Аденську затоку та Баб-ель-Мандебську протоку біля узбережжя Ємену. Але Ємен, одна з найбідніших країн світу, вже 10 років переживає громадянську війну. Єменський уряд, підтримуваний Саудівською Аравією і США, бореться проти угруповання під назвою «Хусі», що підтримується Іраном. Хусити оголосили блокаду Баб-ель-Мандебської протоки у відповідь на контртерористичну операцію Ізраїлю у секторі Газа. Хусити заявили про намір атакувати комерційні судна, що йдуть у Червоне море.

В результаті світові судноплавні компанії поспішили реорганізувати свої маршрути, щоб уникнути Червоного моря та Суецького каналу. Тепер кораблі вирушають на південь, щоб обійти всю Африку. Це призводить до збільшення маршруту, порівняно з проходом через Суец. В результаті, кораблям доводиться долати кілька додаткових тисяч кілометрів і перебувати в дорозі на тиждень (і більше) довше.

Таким чином, Tesla зіткнеться зі значними затримками у постачанні запчастин для автомобілів на свій завод у Берліні. Через відсутність запчастин компанія зупинить більшу частину виробництва автомобілів і чекатиме кілька тижнів, поки надійдуть нові деталі.

Судноплавні компанії заявили, що ці перебої, швидше за все, продовжаться в найближчому майбутньому, і порадили компаніям тим часом покращити управління запасами. Інші компанії оголосили про подібні перебої у виробництві з тієї ж причини.

Джерело: electrek

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.