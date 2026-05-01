Tesla Semi зрушив з місця: почалось серійне виробництво електротягача із запасом ходу 800 км

Tesla Semi

Після років затримок Tesla нарешті перейшла від обіцянок та експериментів до серійного виробництва свого електричного тягача Tesla Semi. Компанія зібрала першу вантажівку на новій виробничій лінії на окремому заводі в Неваді. Цю подію фактично можна назвати стартом повноцінного масштабного виробництва.





Новий комплекс займає площу 157 935 м² і розташований поруч з Gigafactory Nevada. Раніше Tesla вже випускала невеликі партії Semi, але робила це вручну й повільно. Тепер мова йде про зовсім інший рівень виробництва — серійного.

Історія цієї моделі затягнулась. Вперше Tesla Semi показали ще у 2017 році. Тоді компанія обіцяла старт виробництва у 2019-му, але дедлайни неодноразово переносили — на 2020, 2021 і 2022 роки. У підсумку перші вантажівки отримала PepsiCo наприкінці 2022 року, але це були не серійні машини.





Інженери за цей час доопрацювали конструкцію. Зокрема, їм вдалося зменшити масу тягача приблизно на 454 кг. Це важливо для комерційного транспорту: чим легша машина, тим більше вантажу вона може перевозити. Загальна допустима маса автопоїзда сягає 37 190 кг.

Tesla пропонує дві версії. Базова Standard Range проїжджає до 523 км на одному заряді й коштує від $260 тис. Старша Long Range долає до 805 км і стартує від $290 тис. Попри високу ціну, ці показники залишаються конкурентними на фоні інших електровантажівок.

Тягач оснащений трьома незалежними електромоторами на задніх осях з сумарною потужністю 1072 к.с. За живлення відповідають нові батареї формату 4680, які Tesla виробляє прямо на тому ж майданчику. Це скорочує логістику й дозволяє швидше масштабувати випуск.

Для заряджання компанія створила окрему інфраструктуру — Megacharger. Такі станції видають до 1,2 МВт потужності й можуть зарядити батарею з майже нуля до 60% приблизно за 30 хвилин. Це добре вписується в обов’язкові перерви водіїв: під час відпочинку вантажівка заряджається і вже готова їхати далі. Першу станцію відкрили в Каліфорнії, і Tesla планує розгорнути ще 66 таких у 15 штатах.

Ринок електровантажівок уже не порожній, як було на час анонсу Tesla Semi. Volvo і Daimler вже продають свої моделі й навіть встигли поставити тисячі машин. Проте Tesla робить ставку на більший запас ходу й нижчу ціну.

Компанія планує випускати до 50 тис. таких тягачів щороку. Водночас аналітики очікують значно скромніші цифри — від 5 тис. до 15 тис. одиниць у 2026 році.

Попит уже помітний. У Каліфорнії діє програма підтримки екологічного транспорту, і за рік на Tesla Semi подали 965 заявок. Для порівняння, всі інші виробники разом отримали менше ніж 100. Однак це все одно значно менше за розрахункові показники.

З’являються і нові моделі використання. Наприклад, Alyath пропонує формат “Semi як сервіс”. Бізнес може не купувати тягач одразу, а платити щомісячну підписку, яка включає сам транспорт, зарядну інфраструктуру та електроенергію.





Отже, Tesla нарешті перейшла від обіцянок до конвеєра. Якщо компанія впорається з масштабуванням, а попит буде високим, Semi може серйозно змінити ринок вантажних перевезень. Але головний тест ще попереду: наскільки якісними виявляться нові автомобілі і чи не повторять долю Tesla Cybertruck.

Джерело: arenaev