Tesla випустить щось "набагато крутіше, ніж мінівен" — Ілон Маск

Ілон Маск натякнув на новий автомобіль Tesla, який має стати “чимось набагато крутішим за мінівен”. Таку заяву він зробив у відповідь на запит користувачів про транспорт із більшою місткістю для пасажирів.
Втім, поки що зарано радіти. Компанія зараз обмежує запуск нових моделей, оскільки змінює фокус і рухається в бік концепції “транспорт як сервіс”. Через це Tesla вже скоротила кількість активних автомобільних програм. Якщо раніше їх було чотири з планами розширення, то зараз залишилося три, і всі вони демонструють спад.
Ідея створити електричний мінівен або мікроавтобус для Tesla не нова. Ще близько десяти років тому компанія розглядала цей сегмент. У плані Tesla Master Plan Part 2 Маск прямо говорив про необхідність електрифікації транспорту з великою пасажиромісткістю. Паралельно Tesla розвивала напрямок вантажівок і представила Tesla Semi, але окремий пасажирський транспорт так і не показала.
Раніше також обговорювали варіант електричного мінівену на базі Tesla Model X, але проєкт не дійшов до реалізації. Були ідеї створити подібний транспорт для The Boring Company, однак у підсумку компанія використовує звичайні серійні моделі Tesla. Ще у 2018 році Маск навіть припускав співпрацю з Mercedes-Benz для створення електричної версії фургона Sprinter, але ця ідея також не отримала розвитку, а німецький бренд зрештою сам випустив електричний eSprinter.
Новий виток обговорення з’явився після того, як Маск заявив, що Tesla Cybertruck можна використовувати як сімейний автомобіль — він вміщує три дитячих крісла на другому ряду. Користувачі поставилися до цього скептично і запропонували зробити повноцінний мінівен. У відповідь Маск коротко написав: “Набагато крутіше, ніж мінівен, уже на підході”. Але жодних деталей не розкрив.
Зауважимо, до обіцянок Маска варто ставитися з обережністю. Минулого року він вже обіцяв “найепічнішу демонстрацію” Tesla до кінця 2025-го. Зрештою, нічого грандіозного так і не сталося. А до того Маск кілька разів обіцяв та переносив випуск Roadster.
Хай там як, поки що більше схоже, що Ілон Маск знову підігріває інтерес до нових форматів транспорту, але конкретики поки що немає. З огляду на зміну стратегії Tesla та орієнтацію на робототехніку, навіть гучні обіцянки можуть залишитися нереалізованими. Тому чекати варто, але без завищених очікувань.
Джерело: electrek
