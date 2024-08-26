The Spectrum емулює класичний комп’ютер — 48 ігор, USB та HDMI в комплекті

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Повнорозмірний сучасний рімейк класичного 8-розрядного комп’ютера Sinclair ZX Spectrum готує до випуску компанія Retro Games. Пристрій сумісний зі Spectrum 48K і 128K та має USB для завантаження ігор й іншого контенту.

Комп’ютер The Spectrum створений з використанням культового дизайну Spectrum 48K, з гумовими блок-клавішами та класичною райдужною смугою. «З коробки» пристрій пропонуватиме 48 ігор та дозволить легко додати ще. Новий Spectrum 48K з’явився в оголошеннях польських та британських онлайн-магазинів. Комп’ютер буде доступний 22 листопада за ціною £89 ($99).

Офіційна сторінка Spectrum від Retro Games відсутня, але у мережі розповсюджують фото пакування та самого комп’ютера. Окрім USB він також отримає вихід HDMI, також вказані інші характеристики:

The Spectrum емулює 48 і 128 моделі ZX Spectrum

У комплекті: комп’ютер Spectrum, кабель живлення USB-C 1,8 м (адаптер змінного струму не входить), кабель HDMI 1,8 м – 6 футів

Повністю робоча копія клавіатури

48 вбудованих ігор, в тому числі; Manic Miner, The Hobbit та Head Over Heels

Багаторегіональний вихід 720 HD через HDMI із сумісністю з PAL (50 Гц) та NTSC (60 Гц)

Грайте в оригінальному форматі 4:3 або іншому співвідношенні сторін, із фільтрами CRT або без них та з настроюваним розміром рамки

Зберігайте ігри в будь-якому місці в одному з 4 слотів на гру та перемотуйте процес гри назад на 40 секунд

Грайте у власні ігри через флеш-накопичувач USB із сумісністю з кількома типами файлів (TAP/TZX/PZX/SZX/Z80/SNA)

Чотири порти USB-A для додаткових контролерів для багатокористувацьких ігор і для флеш-накопичувача USB

Неважко помітити, що у комплекті нема не тільки блоку живлення. Також не згадується жодний джойстик, що може стати незручністю. Деякі джерела вказують, що офіційний запуск відбудеться цього вівторка, але вихід пристрою все одно запланований на 22 листопада.

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Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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