Tinder дозволить переглядати профілі людей, які вам “не подобаються” в режимі інкогніто — за додаткову плату

Режим анонімного перегляду в Tinder приховає ваш профіль від людей, яких ви додали в категорію “не подобається” — щоправда, для цього необхідно оформити передплату.

У блозі Tinder — популярного мобільного застосунку швидких знайомств — оголосили про запуск режиму анонімного перегляду, який можна використовувати, щоб гортати профілі без відображення в стрічці рекомендацій, якщо вони вам “не подобаються”. Наразі алгоритм платформи рекомендує вас іншим учасникам незалежно від того, свайпнули ви на їхніх фото вліво чи вправо (таким чином у Tinder ставляться позначки подобається/не подобається).

Доступ до функції анонімного перегляду можна отримати, лише оформивши передплату Tinder Plus, Gold або Platinum — усі мають різні ціни в залежності від віку користувачів й тривалості передплати.

Відображення у профілях можна вимкнути й безкоштовно, однак тоді й ви не зможете переглядати інших користувачів.

Ще одна нова можливість в Tinder (безплатна) — блокування контактів, яке стане в пригоді, якщо ви не хочете бачити колишнього або колегу на платформі.

Серед функцій безпеки, які розгортаються в Tinder, — сповіщення про образливі повідомлення через “довге натискання” на текст Також застосунок сам пропонуватиме запит “Вас це турбує?” у випадку, коли розпізнає шкідливі або неприйнятні слова в листуванні.

Tinder, запущений у 2012 році, нині є найпопулярнішим у світі застосунком для знайомств, який завантажили понад 530 мільйонів разів. Програма доступна у 190 країнах та на 45 мовах. Вік понад половини користувачів – 18-25 років.

Джерело: The Verge