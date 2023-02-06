«Заміни мого колишнього» – функція утиліти AI Replace від Picsart допоможе позбавитися небажаних спогадів

AI Replace від Picsart можна використовувати для заміни людей або об’єктів на фотографії практично чим завгодно. Компанія рекламує специфічне та дуже потрібне її застосування – «Заміни мого колишнього» (Replace My Ex). Picsart випустила інструкцію з кумедними прикладами про те, як позбавиться колишнього (колишньої) на фото за кілька кроків.

Є багато причин для занепокоєння с приводу штучного інтелекту, але іноді він дозволяє робити корисні та потішні речі без будь-яких спеціальних знань – потрібно лише ввести звичайний текстовий запит.

«Ми усі через це проходили: є фото, на якому ви виглядаєте дуже мило, але картину зіпсовано присутністю когось, кого більше немає у вашому житті, — пише компанія у своєму блозі. — Ви воліли б не бачити їх та не думати про них, але для цього не обов’язково видаляти сотні (або навіть тисячі) ваших спільних фотографій».

Небажану персону можна не лише прибрати з фото, а й замінити будь-яким кумедним предметом за бажанням. Штучний інтелект все зробить за вас: підбере зображення та виправить задній план.

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Функцію AI Replace від Picsart було вперше представлено ​​у грудні минулого року, вона заснована на генеративних інструментах штучного інтелекту, які компанія додала у свою програму за місяць до цього.

Хоча багато функцій Picsart можна використовувати безплатно, AI Replace та інструмент AI Background, який дає редактору можливість замінити задній план фотографії іншою сценою, створеною AI, зарезервовані для передплатників Gold. На момент публікації AI Replace була доступна лише на пристроях iOS, хоча компанія заявляє, що незабаром з’явиться підтримка Android.

Ось докладна інструкція від Picsart, як позбутися колишнього (на фото, зрозуміло):

Завантажте Picsart для iOS, відкрийте програму та торкніться + у нижній частині екрана Завантажити фото вас та вашого колишнього Прокрутіть панель інструментів внизу екрана до пункту «Малювати» (Draw) Прокрутіть меню і виберіть «AI Replace» у нижній частині екрана Проведіть пензлем по людині, яку хочете замінити, та натисніть «AI Replace» Опишіть словами, чим би ви хотіли замінити свого колишнього (наприклад, змією, прапором, собакою, буріто) та оберіть «Створити зображення» (Generate Image) Завантажте або відредагуйте зображення далі Живіть власним, кращим життям!

Джерела: PetaPixel, Picsart