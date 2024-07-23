Toyota Starlet Cross ─ міський кросовер, вдвічі дешевший за RAV4

Модельний ряд Toyota поповнився новим бюджетним 5-місним міським кросовером Starlet Cross. Це глобальна модифікація моделі Taisor, орієнтована на молодих водіїв.

Toyota Starlet Cross оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к.с. На вибір доступна 5-ступінчаста механічна коробка передач або 4-ступінчаста автоматична трансмісія. Залежно від типу коробки передач, середні витрати палива заявлені на рівні 5,6 та 5,8 л/100 км, а максимальна швидкість ─ 175 або 170 км/год відповідно. В усіх випадках пропонується лише передній привід. Паливний бак місткістю 37 літрів забезпечує пробіг близько 650 км.

На передній осі Toyota Starlet Cross доступна незалежна підвіска MacPherson, а ззаду використовується торсіонна балка. Автомобіль має довжину 3995 мм, висоту 1550 мм, ширину 1765 мм та колісну базу 2520 мм. Кліренс становить 170 мм. Споряджена маса дорівнює 1005-1015 кг (залежно від типу трансмісії), а повна маса транспортного засобу заявлена 1480 кг. Об’єм багажника становить 308 л. Кросовер здатен буксирувати причеп вагою до 400 кг без гальмі або до 1000 кг із власними гальмами.

Автомобіль має виразний дизайн з нахиленим дахом. Тут є розширені колісні арки, пластикові накладки на бампери та пороги. Авто в базі має шини 195/60 R16. Виробник оснастив новинку LED фарами, денними ходовими вогнями, задніми ліхтарями та стоп-сигналом.

Базова версія Toyota Starlet Cross XS оснащена кондиціонером, круїз-контролем, 7-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи, камерою заднього виду, 4 динаміками, спинкою заднього сидіння, що складається в пропорції 60:40. Топова модифікація XR додатково пропонує безключовий доступ, клімат-контроль, інформаційно розважальну систему з 9-дюймовим екраном, камери кругового огляду, проєкційний дисплей на лобовому склі, 2 додаткові динаміки, лампи на дверях, бездротову зарядку для смартфонів та хромовані елементи. Також у випадку XR можна обрати двоколірне фарбування кузова.

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Ціна Toyota Starlet Cross починається з $16,3 тис. за базову версію XS з механічною коробкою передач і досягає $19,5 тис. за топову комплектацію XR з автоматичною трансмісією.