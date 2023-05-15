TP-Link випустила роутери з підтримкою Wi-Fi 7 та теоретичною швидкістю до 19 Гбіт/с

Специфікацію стандарту Wi-Fi 7 ще остаточно не затверджено. Але це не заважає виробникам випускати пристрої із його підтримкою. Так, нещодавно MediaTek анонсувала процесор Dimensity 9200+ з підтримкою Wi-Fi 7. А тепер TP-Link випустила кілька мережевих пристроїв, які пропонують переваги нового стандарту: Mesh-систему Deco BE85 та роутер Archer BE800.

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Обидві новинки містять мережні роз’єми з пропускною здатністю 10 Гбіт/с та 2,5 Гбіт/с (по 2 кожного типу), по одному роз’єму USB 3.0, а також порт SFP+ WAN/LAN. Технічно, вони здатні досягати швидкість передачі даних 19 Гбіт/с, яка розподіляється по всіх діапазонах і каннах передачі даних. Тож не варто очікувати такого показника при типовому використанні. З усім тим, внутрішні тести TP-Link демонструють чудові результати.

Так, Mesh-система TP-Link Deco BE85 при спільному використанні смартфона OnePlus 11 5G як клієнт Wi-Fi 7, забезпечує смартфону пропускну здатність понад 3000 Мбіт/с поряд з маршрутизатором і трохи більш як 300 Мбіт/с в дальній точці будинку. Такий пристрій містить 8 антен, а три таких модулі повинні забезпечувати покриття на площі близько 900 м2. TP-Link заявляє, що використовує ШІ для підключення до найбільш ефективного пристрою під час переміщення користувача по дому.

Роутер TP-Link Archer BE800 оснащений точково-матричним світлодіодним дисплеєм і може виводити понад 3000 зображень, включаючи погоду, час та смайли. TP-Link заявляє, що буде можливість налаштувати окрему мережу лише для розумних домашніх пристроїв. В цілому, мережеві можливості роутера такі самі, як і у Deco BE85.

Новинки TP-Link вже доступні для попереднього замовлення деяких продавців, наприклад, Best Buy. Роутер Archer BE800 коштує $600, а ціна комплекту із трьох пристроїв Deco BE85 становить $1500.

Джерело: The Verge