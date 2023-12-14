Трейлер «Кунг-фу Панда 4»: Джек Блек повертається в новій частині франшизи, що заробила $1,8 млрд

Дастін Гоффман повторить роль Майстра Шифу, як і Ієн Макшейн, який озвучить відродженого лиходія Тай Лунга.

Universal Pictures і DreamWorks опублікували перший трейлер «Кунг-фу Панда 4» — нової частини популярної франшизи з Джеком Блеком у головній ролі. По (Блек) має знайти нового воїна-дракона, перш ніж вийти на пенсію і стати духовним лідером Долини миру. Однак на його шляху з’являється новий небезпечний ворог — Хамелеон у виконанні Віоли Девіс — і, щоб його подолати, По доводиться об’єднатись з лисом на ім’я Жень (Аквафіна).

Володар премії «Оскар» Джонатан Ке Кван зіграє Хана, лідера «Лігва злодіїв», Дастін Гоффман повторить роль Майстра Шифу, а Ієн Макшейн озвучить Тай Лунга, якого не бачили з часів першого фільму.

Оригінал вийшов ще у 2008 році — із двома продовженнями у 2011-му та 2016-му. З того моменту франшиза зібрала $1,8 млрд, а перший фільм став найкасовішим для DreamWorks. Мультфільми надихнули три телевізійні серіали: «Кунг-фу Панда: Легенди крутості», «Лапки долі» та «Лицар Дракона».

Майк Мітчелл («Шрек назавжди», «Тролі») буде режисером четвертого фільму зі співрежисером Стефані Ма Стайн. Продюсер — Ребека Гантлі.

Прем’єра фільму «Кунг-фу Панда 4» запланована на 8 березня 2024- року.