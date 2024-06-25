Трейлер «Носферату» — переосмислення класичної стрічки вийде через 102 роки після оригінала

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Білл Скашгорд перевтілюється на Носферату у переосмисленні Робертом Еґґерсом культового німого фільму. Але шанувальникам жахів доведеться зачекати повного розкриття образу Скашгорда — перший трейлер фільму від Focus Features продовжує тримати його у таємниці. Актора майже не видно в ролику, окрім кількох кадрів.

«Носферату» Роберта Еґґерса — це готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, викликаючи невимовний жах».

Еллен Хаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Холт — Томас Хаттер, чоловік Еллен і агент з нерухомості, який укладає контакт зі своїм новим клієнтом, не знаючи, що граф Орлок — багатовіковий вампір. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца.

Початково Гаррі Стайлз і Аня Тейлор-Джой повинні були зіграти подружжя Хаттерів, але обидва відмовилися через конфлікти графіків. Прем’єра «Носферату» запланована на 25 грудня 2024 року.

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Оригінальна стрічка «Носферату. Симфонія жаху» німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау вийшла на екрані у 1922 році. Мурнау мав на меті екранізувати роман «Дракула» Брема Стокера, але студія Prana Film не змогла придбати права. Щоб продовжити роботу, Мурнау змінив імена основних персонажів та переписав сюжет. У 1995 році Фонд Мурнау відновив «Носферату» у максимально близькому до авторського варіанті.

Джерела: Focus Features, Variety, Вікіпедія

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