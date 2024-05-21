Горор «Мавпа» за оповіданням Стівена Кінга вийде у 2025 році — у ролях Тео Джеймс, Елайджа Вуд та Тетяна Маслані

Фільм «Мавпа» за оповіданням Стівена Кінга з Тео Джеймсом у головній ролі має вийти в прокат у 2025 році. Оповідання було опубліковане у 1980 році як в журналі Gallery, а потім було перероблене та включене до збірки оповідань «Команда скелетів» (Skeleton Crew). Сюжет розповідає про двох братів, які знаходять на горищі будинку свого двоюрідного дядька прокляту іграшкову мавпу, яка музичними «тарілками». Кожного разу, коли вона це робить, хтось із їхніх близьких помирає.

Сценаристом і режисером кіноадаптації буде Осгуд Перкінс. Його продюсують режисер «Пили» Джеймс Ван разом із Майклом Кліром, Ненсі Сю та Джоном Фрідбергом. Окрім Тео Джеймса, до акторського складу «Мавпи» входять Елайджа Вуд і Тетяна Маслані.

За традицією, екранізації Кінга не мають великих зборів на старті, але згодом деякі з них стають культовими. Останні з них, «Бугімен» 2023 року та «Кладовище домашніх тварин» 2019 року успішні, тоді як такі «Доктор Сон», «Пожежник» і остання адаптація «Дітей кукурудзи» показують погані збори. Невідомо, чи буде сам Кінг брати участь в адаптації. Продюсери та експерти сподіваються на успіх екранізації.

У Тео Джеймса зараз кар’єрний зліт. Британський актор нещодавно знявся у головній ролі в телевізійній адаптації «Джентльменів» Гая Річі та мав роль у другому сезоні «Білого лотоса». «Мавпа» стане його першим кроком до традиційних фільмів жахів.

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Джерело: ScreenRant