Третій «Аватар» отримав офіційну назву та лого, Джеймс Кемерон показав концепт-арти

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На D23 режисер Джеймс Кемерон та актори Зої Салдана і Сем Вортінгтон оприлюднили назву третього фільму «Аватар»: «Аватар: Вогонь і Попіл» / Avatar: Fire and Ash.

Хоча Кемерон не показав жодного кадру фільму, він продемонстрував деякі концепт-арти, зокрема Найтірі верхи на банші, те, що здавалося гігантськими дирижаблями та перші зображення страхітливого Народу Попелу. Ці На’ві, вкриті сажею та з масками на обличчі, танцюють навколо гігантської вогнища.

«Ви побачите набагато більше Пандори, те, чого раніше не бачили. Це божевільна пригода і свято для очей, але вона також має дуже високі емоційні ставки, більше ніж будь-коли раніше. Ми йдемо на справді складну територію для всіх персонажів, яких ви знаєте і любите», — сказав Кемерон.

Кемерон відзняв «Вогонь і попіл» паралельно з фільмом «Аватар: Шлях води» 2022 року. Наприкінці «Шляху води» сім’я Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) і Найтірі (Зої Салдана) успішно відбиває напад. Але їхній старший син гине в боях, а люди міцно вкорінюються на Пандорі.

Події стрічки «Вогонь і попіл» розпочнуться незабаром після тих подій. Джейк і Найтірі зустрінуться з Народом Попелу, який, як натякнув Кемерон, тяжіє до насильства та влади більше, ніж інші клани.

«Є нові персонажі, особливо один, я думаю, ви полюбите його або зненавидите», — каже Кемерон.

Уна Чаплін («Гра престолів») грає лідера Народу Попелу Варангу. До акторського складу також приєднаються Девід Тьюліс і Мішель Єо. У фільмі також зіграли Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Британ Далтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Бейлі Басс, Джоел Девід Мур, Еді Фалько та Діліп Рао.

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Сценарій, як і до попередньої частини, написали Джеймс Кемерон, Рік Джаффа та Аманда Сільвер. Спочатку це мав бути єдиний фільм, але під час написання Кемерон вирішив, що матеріалу забагато, і розділив історію на дві частини.

Джерело: Variety

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