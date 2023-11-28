«Аватар 3» у дворічному постпродакшені, Джеймс Кемерон стане громадянином Нової Зеландії та зніматиме сиквели до 2031 року

Джеймс Кемерон назвав постпродакшн «Аватара 3» досить бурхливим. У розмові з 1News Кемерон визначив Нову Зеландію головним центром свого виробництва, де він має намір знімати фільми протягом довгого невизначеного терміну. Режисер оголосив, що у 2024 році він стане громадянином Нової Зеландії. Кемерон працює в країні з 2005 року, відколи почалися знімання першого «Аватару».

«Зараз у нас тривають дуже напружені два роки постпродакшну», — підтвердив Кемерон, коли його запитали про «Аватар 3». — Тож це буде Різдво 2025 року».

У червні Disney оголосив, що три наступних сиквели «Аватара» Кемерона знову відкладені – франшиза триватиме до 2031 року. Початково третій фільм мав вийти у 2024 році. Але тепер відомо, що «Аватар 3» з’явиться 19 грудня 2025 року; «Аватар 4» – 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» – 19 грудня 2031 року. Виходячи з цієї шкали часу, прем’єра останнього фільму «Аватар» відбудеться через 22 роки після прем’єри оригінальної стрічки 2009 року.

Другий фільм «Аватар» вийшов у грудні 2022 року, через 13 років після того, як оригінальний фільм побив касові рекорди та став найкасовішим фільмом усіх часів зі зборами $2,9 млрд. «Шлях води» зібрав $2,3 млрд та став третім за прибутками в історії кіно.

«Чудово! Мені виповниться 53, коли вийде останній «Аватар», – жартівливо написала зірка франшизи Зої Салдана у своєму Instagram разом із шокованим емодзі після оголошення нового графіку. «Мені було 27 років, коли зняли перший «Аватар».

У 2031 році Кемерону виповниться 77 років.

«Аватар 3» має представити більш агресивну расу На’ві. Продюсер Джон Ландау розповів, що це люди попелу, яку видання описує як «агресивну, вулканічну расу». Її лідеркою є Варанг, яку грає учасниця «Гри престолів» та онука Чарлі Чапліна, Уна Чаплін.

Кемерон пообіцяв, що всі інші «Аватари» (а також будь-який інший його проєкт) будуть зняті у Новій Зеландії.

«Це великий внесок в тутешню економіку, це приносить багато престижу країні в культурному плані, і це можливість для багатьох молодих людей … Ми можемо зробити це тут», — сказав Кемерон.

Джерело: Variety