«Люди Попелу»: у третьому «Аватарі» глядач зустріне вороже плем’я На’ві, пов’язане зі стихією вогню – Джеймс Кемерон

У фільмі «Аватар 3» ми побачимо нові, темніші куточки Пандори. Джеймс Кемерон анонсував історію місцевих жителів, На’ві, життя яких пов’язане з вогненною стихією. Третій фільм франшизи продемонструє народ, котрий принципово відрізняється від оматикай та меткайнів – племен, за якими глядачі спостерігали у перших двох частинах.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Перший «Аватар» показав оматикай, що мешкають у лісі, у другому ми побачили плем’я з острова Меткайна, яке навіть еволюціонувало інакше, ніж їхні лісові родичі. Щоб пристосуватися до океанського середовища, вони набули зелену шкіру, товсті пласкі хвости та низку інших анатомічних відмінностей. Під час розмови із виданням 20 Minutes режисер Джеймс Кемерон розповів про «Людей Попелу», з якими, можливо, взаємодіятимуть Джейк та Нейтирі у наступному фільмі. Крім того, Кемерон зазначив, що На’ві в «Аватарі 3» не будуть зображені настільки однозначно позитивно, як у попередніх фільмах:

«[Глядачі побачать] культури, котрі відмінні від тих, що я вже показував. Вогонь представлять “Люди Попелу”. Я хочу показати На’ві з іншого ракурсу, бо поки що я показав лише їхні добрі сторони. У ранніх фільмах є дуже негативні людські приклади та дуже позитивні приклади На’ві. У «Аватарі 3» ми зробимо навпаки. Ми також досліджуватимемо нові світи, продовжуючи історію головних героїв. Можу сказати, що останні частини будуть найкращими. Інші були введенням, способом накрити на стіл перед подачею їжі. Але, очевидно, все залежатиме від того, як сприймуть Аватар 2, якщо він знайде свою аудиторію».

Судячи з коментарів Кемерона, «Люди Попелу» можуть бути агресивним кланом На’ві. Вони кинуть виклик очікуванням глядачів, ускладнюючи їхнє сприйняття корінних мешканців Пандори. Хоча «Аватар» показав місцевих жителів з різних боків та висвітлив їхні суперечки й упередження, все ж таки аборигени подавалися з однозначно позитивного боку, приблизно те саме було й у другому фільмі. Нове плем’я може сильно відрізнятися від вже знайомих глядачам не лише еволюційно, а й характером.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Чи знайшов «Аватар: Шлях води» свою аудиторію? Касові збори фільму вражають: менш як за місяць фільм зібрав понад $1,3 млрд. Відгуки у мережі також позитивні у своїй більшості. Це може означати, що наступні частини мають майбутнє. З іншого боку, Кемерон раніше казав, що вважатиме однозначним успіхом касові збори близько $2 млрд, яких поки що не досягнуто. Режисер натякнув, що наступні фільми змінять формулу франшизи, додадуть складніші теми, акценти та новий антураж – це безперечно будуть не зовсім ті стрічки, що ми вже бачили.