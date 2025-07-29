Новини Крипто 29.07.2025 comment views icon

Tron Inc. залучить $1 млрд на купівлю TRX та збирається пробитись до Nasdaq-100 за 3 роки

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Тетяна Нечет

Автор новин

Tron Inc. залучить $1 млрд на купівлю TRX та збирається пробитись до Nasdaq-100 за 3 роки

28 липня новостворена компанія Джастіна Сана Tron Inc. подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заяву про реєстрацію цінних паперів на суму до $1 млрд. Компанія також отримала тикер Nasdaq TRON 17 липня. Tron Inc. діятиме як котована на Nasdaq скарбниця TRX, нативних токенів мережі Tron.

Згідно з поданням, це публічна компанія з найбільшими запасами токенів TRON (TRX) на балансі — понад 365 млн TRX.

Tron Inc. була сформована через зворотне злиття з SRM Entertainment близько двох тижнів тому. Угода передбачала інвестицію в розмірі $100 млн від приватного інвестора у формі токенів TRX. Завдяки заяві про реєстрацію — регуляторному поданню до SEC, яке дозволяє компанії зареєструвати цінні папери заздалегідь — фірма тепер може продавати до $1 млрд в змішаних цінних паперах (звичайні акції, привілейовані акції, боргові інструменти та варанти).

Джастін Сан заявив, що його мета — протягом трьох років потрапити до індексу Nasdaq-100, куди входять Nvidia, Apple та Google.

Strategy Майкла Сейлора започаткувала тенденцію на створення криптоскарбниць через свою інвестиційну стратегію щодо біткоїнів.

Джерело: SEC

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