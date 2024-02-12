Цей USB-накопичувач розігріється та самознищиться, якщо його неправильно вставити

Райан Вокер з Interrupt Labs випустив орієнтований на безпеку USB-накопичувач з відкритим вихідним кодом під назвою Ovrdrive USB, який може похвалитися механізмом самознищення, що активується, коли його неправильно вставити, й нагріває мікросхему флешпам’яті до 100° C.

За замовчуванням Ovrdrive USB не шифрується, тому він має бути легальним у країнах, де шифрування є незаконним, забезпечуючи при цьому додатковий рівень (фізичної) безпеки, передає Tom’s Hardware.

Ovrdrive USB функціонує просто. Це звичайний USB-накопичувач з унікальним механізмом активації. Щоб він був виявлений комп’ютером, потрібно її увімкнути — швидко вставити флешку три рази поспіль. Вокер створив оригінальний механізм руйнування. Механізм змінює напрямок напруги, що подається на пристрій та розігріває його до приблизно 100° C.

Втім, вона може бути недостатньо гарячою, щоб вбити флешчипи, але користувачі можуть самостійно додати речовини для повного самознищення. На першому етапі до нагріву розділ диска буде приховано, і створюватиметься враження, що накопичувач зламаний.

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Цей продукт, орієнтований на журналістів, дослідників та інших людей, які потребують додаткового рівня безпеки зберігання даних. Цей механізм активації не замінює повного шифрування (особливо в країнах, де можна зашифрувати свої дані). Однак він все одно слугує доброю перепоною для небажаних сторонніх користувачів накопичувача.

В рамках краудфандингової кампанії на Crowd Supply випуск флешки заплановано на серпень 2024 року, а її ціна становить $69 з безплатним доставленням по США або $12 за постачання для решти світу.