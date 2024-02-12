Новини Пристрої 12.02.2024 о 16:37 comment views icon

Цей USB-накопичувач розігріється та самознищиться, якщо його неправильно вставити

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Юрій Орос

Автор новин

Цей USB-накопичувач розігріється та самознищиться, якщо його неправильно вставити

Райан Вокер з Interrupt Labs випустив орієнтований на безпеку USB-накопичувач з відкритим вихідним кодом під назвою Ovrdrive USB, який може похвалитися механізмом самознищення, що активується, коли його неправильно вставити, й нагріває мікросхему флешпам’яті до 100° C.

За замовчуванням Ovrdrive USB не шифрується, тому він має бути легальним у країнах, де шифрування є незаконним, забезпечуючи при цьому додатковий рівень (фізичної) безпеки, передає Tom’s Hardware.

Ovrdrive USB функціонує просто. Це звичайний USB-накопичувач з унікальним механізмом активації. Щоб він був виявлений комп’ютером, потрібно її увімкнути — швидко вставити флешку три рази поспіль. Вокер створив оригінальний механізм руйнування. Механізм змінює напрямок напруги, що подається на пристрій та розігріває його до приблизно 100° C.

Цей USB-накопичувач розігріється та самознищиться, якщо його неправильно вставити

Втім, вона може бути недостатньо гарячою, щоб вбити флешчипи, але користувачі можуть самостійно додати речовини для повного самознищення. На першому етапі до нагріву розділ диска буде приховано, і створюватиметься враження, що накопичувач зламаний.

 

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Цей продукт, орієнтований на журналістів, дослідників та інших людей, які потребують додаткового рівня безпеки зберігання даних. Цей механізм активації не замінює повного шифрування (особливо в країнах, де можна зашифрувати свої дані). Однак він все одно слугує доброю перепоною для небажаних сторонніх користувачів накопичувача.

В рамках краудфандингової кампанії на Crowd Supply випуск флешки заплановано на серпень 2024 року, а її ціна становить $69 з безплатним доставленням по США або $12 за постачання для решти світу.


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