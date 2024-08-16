Ціна електрогенераторів не впаде, звільнені від ПДВ лише придбані для власного використання, — Податкова служба

Чи насправді скасували податки на ввезення генераторів та акумуляторів і чи стануть вони дешевше? Народний депутат звернувся з запитом про це у Держану податкову службу.

ДПС надіслала відповідь на депутатське звернення Олександра Федієнка на двох сторінках. Коротко, її суть в тому, що норми відповідних законів прибирають ПДВ за умови, якщо ця група товарів завозиться для власних потреб, а не для продажу.

«Тобто компанія яка продає генератори, акумулятори, може завезти без ПДВ, але продати цей товар без ПДВ покупцю не може. Тому чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто», — пояснює Федієнко.

«Судово-юридична газета» додатково роз’яснює, що з 27 є чинними Закони №3853-IX та №3854-IX які звільняють від сплати мита окремі види товарів під час ввезення. Останній закон звільняє від мита генератори з поршневим двигуном та іскровим запалюванням, з кодами по УКТ ЗЕД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90. При цьому дизельні генератори (з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення) мають інший код і про них у законі не йдеться. Тобто чи не найбільш поширений тип генераторів не звільнений від мита.

Отже, у підсумку генератори, що ввозяться для продажу, не мають звільнення від ПДВ. Також більшість генераторів не звільнені й від мита. Тож про їхню більшу доступність на ринку та зниження вартості (якщо вони не придбані для власного використання, наприклад, мобільними операторами тощо) говорити зайве.

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Джерела: Олександр Федієнко, «Судово-юридична газета»