Генератори без мита та ПДВ: Рада проголосувала за податкові пільги для енергообладнання

Вже тривалий час російські загарбники обстрілюють об’єкти енергетичної системи України. Через нестачу генерації українці та бізнес стикаються з відключенням енергопостачання. Намагаючись справитися з ситуацією, багато хто купує генератори, а також різноманітні рішення для вироблення та накопичення енергії. Через великий попит ціни на них суттєво зросли. Та невдовзі вони можуть піти вниз.

Народні депутати нарешті підтримали правки в законодавство, які звільняють від сплати мита та ПДВ чималий перелік енергообладнання при його ввезенні в Україну. Мова йде про наступне обладнання для покращення ситуації в енергетиці:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Також ВРУ узгодила скасування мита та ПДВ для імпортного обладнання, яке стане в нагоді захисникам України від російської навали:

обладнання для протимінної діяльності;

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Ці податкові пільги містяться в законопроєктах №11258 та №11259, які підтримали 305 та 313 нардепів, відповідно.

У 2022 році Україна уже вводила податкові пільги для відновлення енергетики. З 9 листопада 2022 року Кабінет міністрів звільнив від податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Це дозволило імпортувати десятки тисяч генераторів, сума наданої пільги сягнула сотень мільйонів гривень.

Надані пільги були короткостроковими й закінчились весною 2023 року.

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Нові пільги будуть діяти до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.

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