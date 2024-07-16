Генератори без мита та ПДВ: Рада проголосувала за податкові пільги для енергообладнання

Вже тривалий час російські загарбники обстрілюють об’єкти енергетичної системи України. Через нестачу генерації українці та бізнес стикаються з відключенням енергопостачання. Намагаючись справитися з ситуацією, багато хто купує генератори, а також різноманітні рішення для вироблення та накопичення енергії. Через великий попит ціни на них суттєво зросли. Та невдовзі вони можуть піти вниз.
Народні депутати нарешті підтримали правки в законодавство, які звільняють від сплати мита та ПДВ чималий перелік енергообладнання при його ввезенні в Україну. Мова йде про наступне обладнання для покращення ситуації в енергетиці:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро- та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Також ВРУ узгодила скасування мита та ПДВ для імпортного обладнання, яке стане в нагоді захисникам України від російської навали:
- обладнання для протимінної діяльності;
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Ці податкові пільги містяться в законопроєктах №11258 та №11259, які підтримали 305 та 313 нардепів, відповідно.
У 2022 році Україна уже вводила податкові пільги для відновлення енергетики. З 9 листопада 2022 року Кабінет міністрів звільнив від податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Це дозволило імпортувати десятки тисяч генераторів, сума наданої пільги сягнула сотень мільйонів гривень.
Надані пільги були короткостроковими й закінчились весною 2023 року.
Нові пільги будуть діяти до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.
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