tradfi
Новини Пристрої 02.02.2026 comment views icon

Тисячі будинків у Франції почали "грітись" теплом Великого адронного колайдера

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Тисячі будинків у Франції почали "грітись" теплом Великого адронного колайдера
Великий адронний колайдер у CERN

Найбільший у світі прискорювач частинок отримав нову практичну функцію — він почав обігрівати житлові будинки. Великий адронний колайдер у CERN запустив систему передачі відпрацьованого тепла зі своєї охолоджувальної інфраструктури до нових житлових і комерційних кварталів у французькому місті Ферне-Вольтер. Очікується, що система зможе одночасно забезпечувати теплом кілька тисяч домівок.


Цей проєкт став частиною ширшої стратегії CERN щодо екологічно відповідальніших досліджень і скорочення викидів CO₂. Сам адронний колайдер, який простягається на 27 км, відомий передусім фундаментальними відкриттями, зокрема виявленням бозона Гіґґса у 2012 році. Тепер же його інфраструктура почала працювати і на користь місцевих мешканців.

Нова система діє з середини січня і заснована на теплообмінниках, які відбирають тепло з мережі охолодження колайдера, що охоплює весь кільцевий тунель. Це тепло безпосередньо подається в нову міську систему централізованого опалення Ферне-Вольтера. Йдеться про енергію, яка раніше просто втрачалася, а тепер дозволяє відмовитися від газових або електричних систем опалення й щороку запобігати викидам тисяч тонн CO₂.

Ключову роль у проєкті відіграє так званий “пункт вісім” — один із восьми наземних технічних вузлів колайдера, розташований особливо близько до міста. Його обладнання потребує інтенсивного водяного охолодження. Замість традиційної градирні гарячу воду тепер пропускають через два теплообмінники потужністю по 5 МВт, розміщені в окремій будівлі, що з’єднує систему CERN із міською тепломережею. У CERN зазначають, що за повної експлуатації прискорювача потужність теоретично може зрости вдвічі — за умови, що це не вплине на наукову роботу колайдера.


Втім, повний ефект мешканці відчують не одразу. Із середини 2026 року колайдер зупинять у межах програми Long Shutdown 3 для кількарічної модернізації. У цей період подача тепла знизиться до 1–5 МВт, а в окремі місяці система взагалі не працюватиме. Паралельно CERN готує й інші проєкти з утилізації тепла, зокрема в дата-центрі Превессен, де з кінця 2026 року планують обігрівати більшість будівель комплексу.

Подібні рішення вже застосовували й раніше — від басейну в Англії, який з 2013 року обігрівається теплом крематорію, до лондонського проєкту Bunhill 2, що використовує тепло метро. Проте масштаб ініціативи CERN робить її однією з найбільших у своєму класі.

«Найменша з відомих частинок»: фізики CERN вловили сигнал топонію у Великому адронному колайдері

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Найцікавіші нові фільми лютого 2026 року
Вперше у космосі: марсохід Perseverance проїхав 400 метрів під керуванням ШІ
Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”
HBO випустить одразу два епізоди "Лицаря сімох королівств" цього тижня
Тестуємо аксесуари AmazingThing для iPhone 17: захист військового рівня, Titan Lens Cover для камери та не тільки
Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон
Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано позицій на $2,6 млрд, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати