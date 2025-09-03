У Сонячній системі знайшли нову карликову планету, їх може бути ще більше

Depositphotos

Американські астрономи виявили на краю Сонячної системи нову карликову планету, яка вже отримала назву 2017 OF201.

Відомо, що цей об’єкт має величезну орбіту та потенційний розмір, близький до карликової планети. Відкриття також вказує на існування інших подібних об’єктів, прихованих за орбітою Нептуна.

Група дослідників під керівництвом Сихао Чена зі Школи природничих наук Інституту перспективних досліджень у Прінстоні спільно з колегами з Прінстонського університету Цзясюань Лі та Ерітасом Янгом встановила, що 2017 OF201 має бути подібним до Плутона. Це один із найвіддаленіших об’єктів, виявлених у Сонячній системі.

Відкриття підтвердили у Центрі малих планет Міжнародного астрономічного союзу. Транснептунові об’єкти являють собою карликові планети, орбіти яких переважно розміщені далі від Сонця, ніж орбіта Нептуна.

“Афелій об’єкта — найвіддаленіша від Сонця точка орбіти — більш ніж у 1600 разів перевищує орбіту Землі. У той же час його перигелій — найближча до Сонця точка орбіти — в 44,5 рази перевищує орбіту Землі, що можна порівняти з орбітою Плутона”, — пояснює Сихао Чен.

2017 OF201 цікавий тим, що має вкрай незвичайні орбітальні характеристики та надзвичайно великі, як для карликової планети, розміри. Ця екстремальна орбіта, повний оберт по якій складає близько 25 тис. років, пропонує складну історію гравітаційної взаємодії.

“Він, мабуть, зіткнувся з гігантською планетою, що призвело до його вильоту на широку орбіту. Можливо, його міграція складалася з кількох етапів. Можливо, цей об’єкт спочатку був викинутий в хмару Оорта, найвіддаленішу область нашої Сонячної системи, де мешкає безліч комет, а потім повернувся назад. Багато екстремальних транснептунових об’єктів мають орбіти, які, мабуть, групуються в певних орієнтаціях, але 2017 OF 201 відрізняється від цього“, — зазначає Сихао Чен.

Ця кластеризація була інтерпретована як непряме свідчення існування так званої планети X у Сонячній системі, яка гравітаційно може спрямовувати об’єкти, подібні до 2017 OF 201. Однак існування 2017 OF 201 як аномалії у такому групуванні може потенційно поставити під сумнів цю гіпотезу.

За оцінками Сихао Чена та його колег, діаметр 2017 OF 201 складає близько 700 км. Це робить цей об’єкт другим за розміром із настільки витягнутою орбітою. Наприклад, діаметр Плутона складає 2 тис. 377 км. За словами дослідників, для більш точного визначення реального розміру об’єкта необхідні подальші спостереження за допомогою радіотелескопів.

2017 OF 201 був виявлений у рамках дослідницького проєкту з пошуку транснептунових об’єктів та ймовірних нових планет у Сонячній системі. Цей об’єкт виявили шляхом точного визначення яскравих плям у базі даних астрономічних зображень, отриманих з телескопа Віктора Бланко та канадсько-французького Гавайського телескопа. Спроби поєднати всі можливі групи таких плям, які, очевидно, рухалися по небу подібно до одного транснептунового об’єкту, призвели до відкриття 2017 OF 201. Зрештою, об’єкт був ідентифікований на 19 різних експозиціях, отриманих протягом 7 років.

“2017 OF 201 проводить лише 1% свого орбітального часу досить близько до нас, щоб його можна було виявити. Присутність цього єдиного об’єкта передбачає, що може бути близько сотні інших об’єктів зі схожою орбітою і розміром; вони просто надто далеко, щоб їх можна було виявити зараз. Всі дані, які ми використовували для ідентифікації та опису цього об’єкта, є архівними та доступними всім, а не тільки професійним астрономам. Це означає, що революційні відкриття доступні не лише тим, хто має доступ до найбільших телескопів світу. Будь-який дослідник, студент або навіть вчений-аматор, який володіє необхідними інструментами та знаннями, міг би зробити це відкриття, що підкреслює цінність обміну науковими ресурсами”, — наголошує Сихао Чен.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

