У Star Citizen продають повний набір всіх кораблів ─ DLC до гри, що ще не вийшла, коштує $48 тис.

Космічний довгобуд Star Citizen знаходиться у розробці вже понад 10 років. Він відомий своїми обіцянками, колосальними зборами та агресивною монетизацією. Розробка гри здається нескінченною, а Roberts Space Industries продовжує винаходити чергові (відносно чесні?) способи відібрання грошей у фанатів. Наприклад, якийсь час тому вона продавала корабель-мінер за ціною $600, навіть попри те, що функція мінування ще не була реалізована у грі.

На цей раз, схоже, автори Star Citizen справді перевершили самі себе, випустивши, безсумнівно, найдорожче DLC в історії. Roberts Space Industries пропонує комплект LEGATUS 2953 за $48000, що включає усі кораблі у грі.

«Ця ідеальна колекція, що складається з більш ніж 175 кораблів від усіх відомих виробників, включаючи всі кораблі, випущені та спроэктовані до 2953 року, дає можливість кожному командиру флоту створити міцну спадщину, яка веде людство до світлого майбутнього», ─ йдеться в описі DLC LEGATUS 2953.

Набори Legatus продаються у грі Star Citizen з 2018 року, і вони завжди відрізнялися високими цінами. Першу ціну було встановлено на рівні $27 тис. Але що цікаво, гравці не можуть просто так взяти і витратити суму, за яку можна купити новий автомобіль. Щоб придбати такий набір, потрібно бути в Chairman’s Club – це рівень доступу, який надається лише тим, хто вже витратив у грі понад $1000.

Слід очікувати, що невдовзі Roberts Space Industries випустить новий ще повніший набір кораблів з моделями, випущеними після ігрового 2953 року. І, ймовірно, його ціна виявиться ще на кілька тисяч доларів вищою.

А тим часом гра Star Citizen все ще не вийшла зі статусу альфа-версії.

Джерело: pcgamer