«Фуріоза»: Аня Тейлор-Джой отримала всього 30 рядків діалогу в приквелі «Шаленого Макса» попри головну роль

Глядачів на Каннському фестивалі, де вперше буде показана стрічка «Фуріоза: Шалений Макс. Сага», може здивувати невелика кількість діалогів. Головна героїня у виконанні Ані Тейлор-Джой вимовляє лише близько 30 реплік.

Режисер Джордж Міллер розповів The Telegraph, що причина такої малої кількості слів проста: дії у фільмі мають бути швидкими. Міллер вважає, що діалог його гальмує. Варто зазначити, що у стрічці показаний відрізок життя Фуріози тривалістю понад 15 років.

Також режисер розповів про знімання оригінальної стрічки «Скажений Макс» 1979 року. На момент завершення знімання він був упевнений, що фільм провалився. Але коли у різних країнах світу почали купляти фільм для показу, Міллер почув багато схвальних відгуків.

«Це показали в Японії, і вони сказали: «О, ви зняли фільм про самураїв». Тоді в Скандинавії ми почули, що вони подумали, що це сучасний фільм про вікінгів. У Франції сказали: «Це вестерн на колесах». Я раптом зрозумів, що те, що я вважав дуже австралійською історією, зачепило всі види універсальних архетипів і тем», — каже режисер.

Міллер знімав оригінальний «Скажений Макс» у партизанському стилі між змінами в лікарні. «Ми не могли дозволити собі перекрити жодну вулицю, — згадує він, — тому ми просто їздили Мельбурном, шукаючи найбільш антиутопічні місця, які тільки могли знайти».

Історія фільму про автомобільну бійню, у якій персонаж Мела Ґібсона, вступає у війну зі злочинними мотоциклістами, була натхненна постійним потоком жертв ДТП, який Міллер лікував на своїй щоденній роботі. Працюючи в будинку друга в передмісті, Міллер провів майже рік над остаточною версією стрічки разом з двома редакторами та своїм співавтором Байроном Кеннеді. Коли він закінчив, він вважав фільм провальним і був у відчаї.

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Що режисер відчуває, повертаючись у цей світ майже через 50 років після того, як він його створив? «Справа дещо змінилася, — каже він. — «Тоді я відчував, що вмію розповідати історії. Тепер я намагаюся зрозуміти, навіщо ми взагалі розповідаємо історії. Я думаю, саме тому я все ще цим займаюся».

Прем’єра стрічки «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» відбудеться 24 травня.