Uklon оновив додаток, тепер це Uklon SuperApp і там можна замовити драйвера, поїздку між містами тощо

Сьогодні, 1 серпня 2022 року, український онлайн-сервіс виклику авто Uklon змінив назву на Uklon SuperApp. Разом із оновленням, в додатку з‘явилися нові можливості, повідомив AIN.UA.

Як зазначили в компанії, Uklon SuperApp – не звичайний застосунок, а міський мультитул, який надає більше однієї послуги. Тепер користувачі можуть переміщатися між містами країни, викликати драйвера, відправити доставку чи залишити коментар для водія, щоб він забрав посилку.

Крім того, оновився й вигляд головного екрану застосунку. Якщо додаток не оновився автоматично, юзерам радять встановити актуальну версію в Google Play чи App Store, або ж закрити Uklon з бекграунду телефону та повторно перезапустити.

В серпні 2022 року компанія також запустила нову комунікаційну платформу зі слоганом — «Рухай свій світ». В Uklon зазначили, що новий слоган відображає позицію бренду: вдосконалюватися заради людей та надихатися їхньою жагою до змін.

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Джерело: AIN.UA